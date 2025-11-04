Multi от Минфин
українська
4 ноября 2025, 12:38

Крупнейший суверенный фонд мира выступил против вознаграждения Маска в $1 трлн

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский нефтяной фонд — объявил, что проголосует против нового беспрецедентного компенсационного пакета для CEO Tesla Илона Маска, потенциальная стоимость которого может достичь $1 триллиона. Инвестор, входящий в топ-10 акционеров автопроизводителя, назвал сумму вознаграждения чрезмерной и указал на риски чрезмерной зависимости от одного ключевого лица. Об этом сообщает Financial Times.

Крупнейший суверенный фонд мира выступил против вознаграждения Маска в $1 трлн

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Чрезмерный размер»: позиция инвестора

Норвежский фонд, который управляет активами на $2,1 трлн и владеет 1,1% акций Tesla, объяснил свое решение обеспокоенностью по поводу «общего размера пакета, размывания долей и отсутствия мер по снижению риска зависимости от одного ключевого лица».

Это уже вторая попытка Tesla утвердить гигантское вознаграждение для своего лидера. В прошлом году фонд также проголосовал против предыдущего компенсационного плана Маска на $56 миллиардов. Хотя акционеры тогда одобрили тот пакет, суд штата Делавэр в январе 2024 года отменил соглашение, назвав его крупнейшим в истории США вознаграждением, которое было нечестно согласовано.

Давление на Tesla растет

Кроме норвежского фонда, против нового соглашения выступили две влиятельные консультативные фирмы для акционеров — Glass Lewis и ISS. Они рекомендовали инвесторам отклонить предложение. Группа крупных пенсионных фондов также обнародовала открытое письмо, обвинив совет директоров Tesla в «одержимом стремлении удержать Маска» ценой репутации компании.

В ответ председатель совета директоров Tesla Робин Денхольм заявила, что это голосование является критически важным для удержания Маска на посту CEO. Сам Илон Маск публично пригрозил, что может покинуть компанию, если акционеры снова отклонят его компенсационный план. Он также ответил на критику в своей соцсети X, назвав Glass Lewis и ISS «корпоративными террористами».

Решающее собрание акционеров Tesla, на котором будет рассматриваться новый план, состоится 6 ноября. На сегодняшний день капитализация компании превышает $1,5 трлн.

Суть нового плана на $1 триллион

Новый 10-летний план вознаграждения, представленный в сентябре, заменяет собой отмененный судом пакет 2018 года (который на момент аннулирования оценивался уже в более чем $100 млрд из-за роста акций). Новая программа имеет беспрецедентный масштаб.

Она привязана к чрезвычайно амбициозным 10-летним целям:

  • Развитие бизнеса роботакси.
  • Рост рыночной капитализации Tesla с нынешних $1,5 трлн до $8,5 трлн.

В случае выполнения всех показателей, потенциальная стоимость вознаграждения Маска может вырасти с первоначальных $87,8 млрд до $1 трлн. План также позволит Илону Маску увеличить свою долю в Tesla до 25%, чего он давно добивался, и предусматривает его участие в разработке механизма долгосрочной преемственности руководства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
