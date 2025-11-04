Multi от Минфин
4 ноября 2025, 9:33

Starbucks продает 60% доли в китайском бизнесе инвестиционной компании Boyu Capital за $4 миллиарда

Starbucks объявила о создании совместного предприятия с китайской инвестиционной фирмой Boyu Capital для управления своими магазинами в Китае. Об этом сообщает Associated Press.

Starbucks объявила о создании совместного предприятия с китайской инвестиционной фирмой Boyu Capital для управления своими магазинами в Китае.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Условия соглашения

Согласно соглашению, Boyu Capital приобретет контрольную долю в 60% по розничным операциям Starbucks в Китае, которые оцениваются в $4 миллиарда.

Starbucks сохранит 40% доли в совместном предприятии, а также будет оставаться владельцем и лицензиатом бренда Starbucks.

Starbucks оценивает общую стоимость своего бизнеса в Китае, учитывая доходы от продажи контрольной доли, стоимость 40% акций и роялти, более чем в $13 миллиардов.

Офис Starbucks в Китае останется в Шанхае. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2026 года финансового года Starbucks, который начался 29 сентября 2025 года.

Акции Starbucks остались прежними на торгах после закрытия.

Выход на новые рынки и борьба с конкурентами

Китай является вторым по величине рынком для Starbucks после США, где сеть имеет 8000 заведений. Компания вышла на этот рынок почти 30 лет назад и способствовала росту кофейной культуры в стране.

Однако в последние годы американский гигант столкнулся с трудностями из-за агрессивного роста дешевых китайских стартапов, таких как Luckin Coffee. Продажи Starbucks в существующих магазинах в Китае падали за последние два финансовых года.

Председатель и генеральный директор Starbucks Брайан Никкол заявил, что Boyu Capital разделяет стремление Starbucks обеспечивать высокий уровень обслуживания. Он ожидает, что партнерство поможет достичь цели — увеличить количество магазинов в Китае до 20 000.

«Глубокие местные знания и опыт Boyu помогут ускорить наш рост в Китае, особенно по мере того, как мы расширяемся в меньшие города и новые регионы», — сказал Никкол.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
