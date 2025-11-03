Прозрачная продажа Укргазбанка и Сенс Банка станет решающим сигналом для дальнейших инвестиций в сектор — IFC

Проведение прозрачной приватизации украинских государственных банков, в частности Укргазбанка и Сенс Банка, может стать решающим сигналом для возвращения международных финансовых организаций (МФО) к инвестициям в капитал банковской системы. Сейчас инвесторы стали значительно осторожнее относиться к таким вложениям из-за сложности прогнозирования выхода из них. Об этом заявила глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине Елена Волошина во время форума Forbes Banker, передает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему инвесторы осторожны и что предлагает IFC

Елена Волошина подчеркнула, что IFC рассматривает украинские банки как ключевой канал для финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ). В настоящее время корпорация поддерживает сектор двумя основными инструментами: финансированием экспортно-импортных операций и механизмом распределения рисков (risk-sharing facility), который уже работает с пятью банками и одной лизинговой компанией.

Однако в отношении прямых инвестиций в капитал (вхождение в акционеры) МФО стали гораздо более осторожными из-за сложностей с прогнозированием выхода из таких вложений в условиях войны.

«Я бы посоветовала сделать приватизацию Укргазбанка и Сенс Банка прозрачной, чтобы рынок увидел, что это делается правильно», — подчеркнула Волошина.

По ее словам, именно прозрачная приватизация и продолжение реформы корпоративного управления могут стать драйверами возврата интереса инвесторов. Она напомнила, что МФО имеют успешный опыт вхождения в капитал украинских банков: IFC вместе с ЕБРР и нидерландским банком MeesPierson когда-то владели 50% акций ПУМБа.

Уменьшение доли государства: обязательства перед МВФ

Необходимость приватизации обусловлена не только желанием привлечь инвесторов, но и прямыми обязательствами Украины в рамках программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ. Государство должно сократить свою долю в банковском секторе, которая за время войны значительно выросла.

К середине 2025 года доля государства в банковской системе составляла 54,4% по размеру общих активов и 52,2% — по чистым активам, а количество подконтрольных государству банков достигло семи.

Статус приватизации Укргазбанка и Сенс Банка

Именно Укргазбанк (94,94% принадлежит государству) и Сенс Банк (100% принадлежит государству) являются первыми кандидатами на продажу.

14 августа 2025 года Совет по финансовой стабильности рассмотрел потенциальные риски и подтвердил, что продажа пакетов акций этих банков не окажет негативного влияния на стабильность банковской системы. В конце октября правительство утвердило Порядок привлечения советника для приватизации. Этот шаг является важным, хотя в рамках программы с МВФ его планировалось сделать еще до конца сентября 2024 года.

По данным НБУ на середину 2025 года, Укргазбанк занимал 6-е место по активам (189,24 млрд грн), а Сенс Банк — 9-е (153,12 млрд грн). Оба банка являются прибыльными: за первое полугодие 2025 года Укргазбанк заработал 2,19 млрд грн, а Сенс Банк — 1,90 млрд грн.