Бензин в ноябре подорожает на 1-2 грн., а дизель — на 2-3

Несмотря на положительную тенденцию добычи нефти в мире, в Украине топливо будет дорожать. Что к этому приводит, и какую цену на АЗС можем увидеть до конца года, рассказал директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Месяц противоречий. Мы видим и увеличение добычи нефти странами ОПЕК+, видим избыток нефти, но в то же время и наблюдаем дефицит ресурса в Европе после введения 19-го пакета санкций. Видим, как москва теряет позиции по нефти. Но реально ли это или иллюзия — уверенности нет. Ноябрь многое покажет.

Желание Трампа снести Мадуро и заменить Венесуэлой нефть из рф может иметь неплохие шансы среднесрочной реализации. Опять же, что-то начнет проясняться в ноябре.

Очень много геополитики на ноябрь совпало, скучно не будет, кстати, еще и ураганы в Мексиканском, или уже Американском, заливе приближаются, они тоже добавят красок ноябрю.

Украина вступает в ноябрь в полукризисе. Ресурса не хватает, особенно дизеля. Его нельзя физически взять, мы сами себе запретили покупать там, где он есть. А привезти его оттуда, где он тоже есть и где мы себе не запретили, мы сможем не раньше конца ноября, но это еще не факт, что так просто удастся. Здесь надежда на UPG, у них есть соответствующая логистика, чтобы тянуть через океан, но как они сработают, знают только они. Еще надежда, что у трейдеров получится законтрактовать за тридевять земель из каких-то Эмиратов или Израиля. Но это уже где-то под середину декабря удастся стабилизировать рынок.

Таким образом, цены на колонке будут расти до конца месяца. «Поможет» этому движению еще курс национальной валюты, которая по традиции будет лезть вверх до начала января.

Прогнозы дело неблагодарное, но я вижу +2 или даже 3 грн по дизелю и плюс 1−2 по бензину. Даже несмотря на «дикую» маржу, трейдеры останавливаться в росте не будут.

Все мы вступаем в низкий сезон, пролив у всех будет падать, а себестоимость заливки в бак литра будет расти. А еще на горизонте новые акцизы, поэтому через пару месяцев дизель по 65 гривен и бензин по 70 с лишним вполне реальная история.

Кстати, если у нас есть деньги каждого украинца покатать на поездах по 3000 км туда-сюда, то может у нас и деньги не поднимать акциз на топливо тоже найдутся? А то как-то странно получается, по железной дороге кружить ок, а на машине нет?