українська
3 ноября 2025, 18:42

Microsoft теряет эксклюзивность: OpenAI заключает соглашение с Amazon на $38 млрд

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, подписала свой первый контракт с Amazon Web Services (AWS) на сумму $38 миллиардов. Этот шаг является новейшим свидетельством того, что ИИ-стартап стоимостью $500 миллиардов диверсифицирует свою инфраструктуру и больше не полагается исключительно на своего главного инвестора, Microsoft. Соглашение предоставит OpenAI доступ к сотням тысяч дефицитных графических процессоров (GPU) Nvidia для масштабирования своих проектов. Об этом сообщает CNBC 3 ноября.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, подписала свой первый контракт с Amazon Web Services (AWS) на сумму $38 миллиардов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Конец эксклюзивности Microsoft

Соглашение с AWS знаменует собой кардинальное изменение в стратегии OpenAI, которая до этого года имела эксклюзивный облачный контракт с Microsoft, инвестировавшей в компанию в общей сложности $13 миллиардов. В январе Microsoft согласилась отказаться от эксклюзивности, получив взамен право первой отказа на новые инфраструктурные запросы.

На прошлой неделе этот преференциальный статус Microsoft истек, что дало OpenAI полную свободу в выборе партнеров. Хотя компания уже заключила меньшие соглашения с Oracle и Google, контракт с AWS — бесспорным лидером рынка облачной инфраструктуры — является наиболее значимым.

В то же время OpenAI подтвердила, что остается ключевым клиентом Microsoft, пообещав на прошлой неделе дополнительно приобрести услуг Azure на $250 миллиардов.

Детали сделки: $38 миллиардов на чипы Nvidia

Согласно соглашению, OpenAI немедленно начнет запускать рабочие нагрузки на инфраструктуре AWS в США, получив доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia, включая новейшие модели Blackwell. Соглашение рассчитано на обеспечение мощностей до 2026 года и далее.

На первом этапе будут задействованы существующие дата-центры AWS, а впоследствии Amazon построит для OpenAI дополнительную инфраструктуру. Эти мощности будут использоваться как для «inference» (поддержка работы ChatGPT в реальном времени), так и для «training» (обучение новых, более мощных моделей ИИ).

Конкурентный аспект и подготовка к IPO

Для Amazon эта сделка является большой победой, поскольку облачный гигант имеет очень тесные связи с Anthropic, главным конкурентом OpenAI. Amazon инвестировал миллиарды в Anthropic и в настоящее время строит для него эксклюзивный дата-центр в Индиане стоимостью $11 миллиардов.

Для OpenAI диверсификация облачных партнеров является ключевым шагом в подготовке к выходу на биржу (IPO). Привлечение AWS, Oracle и Google наряду с Microsoft демонстрирует инвесторам операционную независимость и зрелость компании. CEO Сэм Альтман недавно назвал IPO «наиболее вероятным путем» развития компании.

После объявления новости акции Amazon выросли примерно на 5%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
