Курс доллара вырос на 5 копеек на межбанковских торгах в понедельник, 3 ноября. В то же время курс евро снизился на 5−6 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: доллар на межбанке подорожал, а евро падает
|
Открытие 3 ноября
|
Закрытие 3 ноября
|
Изменения
|
41,96/41,99
|
42,01/42,04
|
5/5
|
48,43/48,44
|
48,37/48,39
|
6/5
Официальный курс: доллар — 42,04 грн, евро — 48,42 грн.
Средний курс в банках: 41,70−41,15 грн/доллар, 48,15−48,86 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,99−42,09, евро — 48,60−48,78 грн.
Источник: Минфин
