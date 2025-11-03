Multi от Минфин
3 ноября 2025, 18:16 Читати українською

Соглашение на 10 миллиардов: Microsoft договорилась с оператором дата-центров IREN о чипах

Корпорация Microsoft заключила соглашение на $9,7 млрд с оператором центров по обработке данных IREN, предусматривающим доступ к передовым чипам Nvidia. Об этом сообщает Reuters .

Корпорация Microsoft заключила соглашение на $9,7 млрд с оператором центров по обработке данных IREN, предусматривающим доступ к передовым чипам Nvidia.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как отреагировали акции

Новость повлекла за собой рост акций IREN более 20% в понедельник, 3 ноября, во время предрыночных торгов.

IREN, рыночная стоимость которой составляет $16,52 млрд после более чем шестикратного роста ее акций в этом году, имеет несколько центров обработки данных по всей Северной Америке с общей мощностью 2 910 мегаватт.

Ее объекты полностью работают на возобновляемой энергии.

По данным агентства, акции производителя серверов с искусственным интеллектом Dell выросли на 5%, поскольку компания будет поставлять IREN чипы Nvidia GB300 и другое оборудование, которое Microsoft будет использовать, примерно на $5,8 млрд.

Важность партнерства

Партнерство с IREN позволит Microsoft расширить вычислительные мощности без строительства новых центров обработки данных или обеспечит дополнительные мощности — два наибольших препятствия, замедляющих ее способность удовлетворять растущий спрос на искусственный интеллект.

Отмечается, что это пятилетнее соглашение демонстрирует растущий спрос индустрии искусственного интеллекта на вычислительную мощность для запуска программ, таких как ChatGPT.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Microsoft планирует инвестировать более $15 млрд в ОАЭ в течение следующих семи лет, сосредоточившись на расширении центров обработки данных искусственного интеллекта по всей стране.

Напомним, «Минфин» писал, что Microsoft объявила о планах инвестировать 80 миллиардов долларов в строительство дата-центров, способных обрабатывать задачи искусственного интеллекта.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
