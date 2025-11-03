Официальный курс НБУ: доллар вырос до 42 гривен

Нацбанк установил новые курсы гривны к иностранным валютам на вторник, 4 ноября. Согласно данным регулятора, курс доллара достиг 42 гривен, подорожав на 15 копеек.

Курс доллара

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,0409грн. Это на 15 копеек больше, чем в понедельник (41,8924).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,4269, что на 3 копейки больше, чем в понедельник (48,4088).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3727 (в понедельник курс был 11,3809).

