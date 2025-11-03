В США акции добытчиков редкоземельных металлов взлетели на сотни процентов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Взлет акций

Несмотря на замедление роста в последние недели, акции Critical Metals выросли на 241% за последние три месяца, в то время как акции NioCorp Developments, Energy Fuels и Idaho Strategic Resources за тот же период значительно превысили 100%.

Эти впечатляющие результаты с начала года стали еще более впечатляющими. Цена акций Energy Fuels выросла в четыре раза за первые 10 месяцев года, в то время как акции NioCorp Developments подорожали почти в пять раз.

Сделка США и Китая

Редкоземельные металлы стали ключевым предметом торга в продолжающемся геополитическом соперничестве между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира.

Эксперты называют ралли американских компаний, добывающих редкоземельные металлы, свидетельством масштабного рыночного бума.

«Всего было четыре крупных бума. В XIX веке был золотой бум, в XX веке — нефтяной, в начале XXI века — технологический, а теперь — бум редкоземельных металлов», приводит их слова телеканал.

3 ноября «Минфин» сообщал, что Китай согласился снять ограничение на экспорт редкоземельных металлов, подтвержденное после недавней встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Это решение стало частью нового торгового соглашения между странами.