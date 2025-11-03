Microsoft инвестирует более $15 млрд в ОАЭ

Microsoft планирует инвестировать более $15 млрд в ОАЭ в течение следующих семи лет, сосредоточившись на расширении центров обработки данных искусственного интеллекта по всей стране. Об этом объявила компания в понедельник, пишет Вloomberg.

Инвестиции в ОАЭ

Инвестиции, которые продлятся до конца 2029 года, стали возможны после того, как Microsoft получила экспортные лицензии от администрации Трампа на поставку передовых чипов в страну Персидского залива, объявила компания в понедельник.

Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что расширение центров обработки данных ИИ представляет собой крупнейшую часть планируемых инвестиций.

«Наибольшая доля (инвестиций), безусловно, как с учетом прошлого, так и будущего, приходится на расширение центров обработки данных ИИ по всей территории ОАЭ. С нашей точки зрения, это инвестиции, которые критически важны для удовлетворения местного спроса на использование ИИ», — сказал Смит.

Смит раскрыл, что Microsoft получила экспортные лицензии от правительства США в прошлом году и обеспечила новые лицензии на этот год. Эти комментарии он сделал во время участия в энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби.

Microsoft тесно сотрудничает с властями ОАЭ в диверсификации экономики страны. В начале 2024 года корпорация вложила $1,5 млрд в местную ИИ-компанию G42 и открыла лабораторию искусственного интеллекта. Компания получила необходимые лицензии США для поставки ИИ-чипов в ОАЭ, выполнив жесткие требования по кибербезопасности.

Ранее «Минфин» писал, что Microsoft объявила о планах инвестировать 80 миллиардов долларов в строительство дата-центров, способных обрабатывать задачи искусственного интеллекта.