Инфляция в Турции в октябре замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Потребительские цены в Турции в октябре выросли на 32,87% в годовом выражении, сообщается в отчете статистического института страны (Turkstat).

Замедление инфляции

Инфляция замедлилась по сравнению с 33,29% в сентябре и была минимальной с ноября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали ее ослабления до 33,2%, по данным Trading Economics.

Как изменились цены

Повышение стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков в октябре замедлилось до 34,87% с 36,06% месяцем ранее, одежды и обуви — до 7,98% с 9,8%, мебели и бытовой техники — до 28,9% с 29,32%.

Кроме того, сократились темпы роста медицинских, телекоммуникационных и образовательных услуг, а также цен в отелях и ресторанах. В то же время ускорилось повышение стоимости транспортных услуг, алкоголя и табачных изделий.

Рост потребительских цен в помесячном выражении замедлился в октябре до 2,55% с сентябрьских 3,23%.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце выросли на 27% в годовом выражении и на 1,63% в помесячном, сообщил Turkstat. В сентябре их повышение составило соответственно 26,59% и 2,52%.

Напомним

Ранее вице-президент отмечал, что согласно среднесрочной экономической программе правительства на 2026−2028 годы, власти ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% — в 2026 году и 9% — в 2027 году.