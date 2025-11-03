Акции растут на фоне торгового перемирия США и Китая, а доллар укрепляется из-за сомнений относительно политики ФРС

Мировые фондовые рынки выросли в понедельник, 3 ноября, благодаря оптимизму инвесторов в отношении торгового перемирия между США и Китаем и активным инвестициям в искусственный интеллект. В то же время доллар США достиг трехмесячного максимума, поскольку ожидания рынка относительно значительного снижения процентных ставок в США начали ослабевать. Об этом сообщает Reuters 3 ноября.

«Ястребиные» сигналы ФРС поддерживают доллар

Хотя Федеральная резервная система на прошлой неделе ожидаемо снизила процентные ставки, рынки сосредоточились на сигналах о будущей политике. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что следующее снижение ставки в декабре «не является решенным заранее», хотя инвесторы ранее считали это почти гарантированным событием.

Кроме того, в пятницу несколько других представителей ФРС публично выразили свое недовольство решением о снижении ставок.

В результате рыночные ожидания изменились. Трейдеры теперь оценивают вероятность декабрьского снижения ставки лишь в 68%, по сравнению с «почти полной уверенностью» неделю назад. Это привело к укреплению доллара:

Индекс доллара в октябре вырос на 2%, что стало самым большим месячным приростом с июля.

Евро упал на 0,15% до $1,1516, что является трехмесячным минимумом.

Японская иена ослабла, подняв доллар до 154,13 иены, что близко к максимуму с середины февраля.

Британский фунт снизился на 0,4% до $1,312 в ожидании решения Банка Англии по ставке на этой неделе.

Акции реагируют на торговлю и ИИ

На фондовых рынках царит оптимизм. Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,4%, а фьючерсы на фондовые индексы США поднялись на 0,3−0,5%.

Главными драйверами роста стали новости прошлой недели, в частности соглашение о торговом перемирии между США и Китаем, а также продолжение инвестиционного бума в сфере ИИ.

В то же время некоторые аналитики призывают к осторожности. Данные из Азии показали, что крупные производственные центры испытывали трудности в октябре, поскольку слабый спрос в США и тарифы президента Дональда Трампа ударили по фабричным заказам. «Мы советуем инвесторам фиксировать прибыль… и переходить в более защитные позиции до конца года», — отметили стратеги BofA.

Внимание на данные и отчеты из-за «шатдауна»

На этой неделе инвесторы не смогут полагаться на ключевой экономический индикатор — официальный ежемесячный отчет о рынке труда в США. Из-за приостановки работы правительства («шатдаун») публикация государственных данных приостановлена.

Также продолжается сезон отчетности. После неоднозначных результатов от технологических мегакорпораций на прошлой неделе, на этой неделе рынок ожидает отчеты от AMD, Qualcomm, Palantir Technologies, а также Uber и McDonald's.

На сырьевых рынках золото вернулось к уровню выше $4000 за унцию, а нефть Brent выросла на 0,32% до $64,98 за баррель после того, как ОПЕК+ решила приостановить увеличение добычи в первом квартале 2026 года.

Резюме

Текущая ситуация демонстрирует классическую рыночную дилемму. С одной стороны, инвесторы в акции радуются «деэскалации» торговой войны между США и Китаем. С другой стороны, инвесторы на валютном рынке реагируют на то, что ФРС оказалась менее «голубиной» (менее склонной к смягчению), чем ожидалось, что делает доллар сильнее.

Обычно сильный доллар давит на фондовый рынок, но сейчас рынками движут разные нарративы. Главная проблема — неопределенность: инвесторы не знают, как долго продлится «шатдаун», насколько слаба экономика (из-за отсутствия данных) и решится ли ФРС на еще одно снижение ставки в декабре.