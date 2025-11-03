Multi от Минфин
українська
3 ноября 2025, 15:17

Google планирует разместить облигации в Европе на €3 млрд для финансирования ИИ-гонки

Alphabet Inc., материнская компания Google, планирует разместить облигации на европейском долговом рынке на сумму не менее €3 миллиардов ($3,5 млрд). Этот шаг является частью масштабной инвестиционной программы технологических гигантов, направленной на агрессивное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg 3 ноября.

Alphabet Inc., материнская компания Google, планирует разместить облигации на европейском долговом рынке на сумму не менее €3 миллиардов ($3,5 млрд).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Второй транш в 2025 году

Размещение облигаций происходит сразу после нескольких знаковых событий: рекордной сделки Meta Platforms (Facebook) на $30 миллиардов и блестящего финансового отчета самой Alphabet за третий квартал, который показал стремительный рост спроса на облачные сервисы и ИИ.

По данным источников, знакомых с ситуацией, компания предлагает шесть траншей долговых обязательств, номинированных в евро. Сроки погашения варьируются от трех до 39 лет.

Это уже второй выход Alphabet на рынок еврооблигаций в 2025 году. В апреле компания привлекла €6,75 миллиарда в рамках дебютного размещения, что помогло ей диверсифицировать источники финансирования за пределами доллара США.

Гонка вооружений в сфере ИИ

Технологические компании активно привлекают заемные средства, поскольку делают ставку на будущее, связанное с гигантскими дата-центрами для искусственного интеллекта. По оценкам Morgan Stanley, крупные компании, известные как «гиперскейлеры», потратят около $3 триллионов на инфраструктуру, такую как дата-центры, в период до 2028 года.

Alphabet инвестирует рекордные суммы для ускорения разработки ИИ. Ожидается, что капитальные затраты компании в этом году достигнут $91-$93 миллиардов.

Средства от продажи еврооблигаций будут направлены на общие корпоративные цели. По данным Bloomberg, 39-летний транш облигаций является самым длинным среди всех, которые публично размещались на рынке Европы в этом году.

«Гиперскейлеры» и зачем им долги

«Гиперскейлеры» (Hyperscalers) — это неформальное название доминирующих игроков рынка облачных вычислений. К ним относятся прежде всего Google (Alphabet), Amazon (AWS), Microsoft (Azure) и Meta. Именно эти компании ведут «гонку вооружений» в сфере ИИ, что требует огромных капитальных затрат (CapEx) на строительство новых дата-центров и закупку десятков тысяч ИИ-ускорителей.

Хотя Alphabet сообщила о рекордных доходах ($87,5 млрд в третьем квартале), компания все равно привлекает заемные средства. Это распространенная практика для компаний с самым высоким кредитным рейтингом (Alphabet имеет Aa2/AA+), поскольку позволяет привлечь деньги на рынке по очень низким ставкам, не используя собственный оборотный капитал, который может быть направлен на другие нужды (исследования, разработки или обратный выкуп акций).

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
