Денежные запасы Berkshire Баффета выросли до рекордных $382 млрд

Денежные запасы конгломерата выросли до рекордных $381,7 млрд по сравнению с $277 млрд годом ранее, а операционная прибыль увеличилась на 34% в годовом исчислении до $13,49 млрд, превзойдя ожидания в основном благодаря высоким доходам от страхования и благоприятной курсовой разнице, по данным аналитика TD Cowen Эндрю Клигермана. Об этом пишет investing.

Что говорят аналитики

Он отметил, что результаты Berkshire «в основном превзошли ожидания благодаря высоким доходам от страхования и прибыли от курсовых разниц», хотя рост страховых премий GEICO на 5% отстал от его прогноза в 7%. Портфель акций компании также вырос до $283 млрд.

Клигерман сохранил рейтинг «Держать» для акций Berkshire с целевой ценой $479 для акций класса B и $718 000 для акций класса A.

Доход от страхового андеррайтинга вырос до $2,37 млрд с $750 млн годом ранее, что отражает улучшение прибыльности во всем сегменте. Инвестиционный доход от страхования снизился на 13% до $3,18 млрд, а общий страховой флоат составил $176 млрд. За пределами страхового бизнеса результаты были неоднозначными.

Аналитик Evercore ISI Дэвид Мотемаден заявил, что результаты GEICO сигнализируют о переломном моменте для страховщика.

«Похоже, что GEICO наконец начал переходить к росту, с самыми высокими расходами с третьего квартала 2021 года», — написал он, отметив, что структура нового бизнеса «может стоять за ухудшением коэффициента убыточности и худшими показателями частоты/тяжести страховых случаев».

Тем не менее, аналитики рассматривают увеличение расходов как положительный признак возобновления импульса.

Чистая прибыль выросла на 17% в годовом исчислении до $30,8 млрд благодаря широкомасштабному операционному росту и переоценке инвестиций по рыночной стоимости. Огромные денежные резервы компании — почти сравнимые с ВВП Австрии — подчеркивают предпочтение Уоррена Баффета ликвидности в условиях неопределенной экономической обстановки.

Аналитики отметили, что сильные результаты страхового бизнеса Berkshire и рекордная денежная позиция позволяют компании хорошо противостоять волатильности и использовать будущие инвестиционные возможности, даже несмотря на смешанные тенденции в других направлениях бизнеса.

