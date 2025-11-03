Multi от Минфин
3 ноября 2025, 14:02 Читати українською

Денежные запасы Berkshire Баффета выросли до рекордных $382 млрд

Денежные запасы конгломерата выросли до рекордных $381,7 млрд по сравнению с $277 млрд годом ранее, а операционная прибыль увеличилась на 34% в годовом исчислении до $13,49 млрд, превзойдя ожидания в основном благодаря высоким доходам от страхования и благоприятной курсовой разнице, по данным аналитика TD Cowen Эндрю Клигермана. Об этом пишет investing.

Денежные запасы конгломерата выросли до рекордных $381,7 млрд по сравнению с $277 млрд годом ранее, а операционная прибыль увеличилась на 34% в годовом исчислении до $13,49 млрд, превзойдя ожидания в основном благодаря высоким доходам от страхования и благоприятной курсовой разнице, по данным аналитика TD Cowen Эндрю Клигермана.
Фото: Уоррен Баффет

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят аналитики

Он отметил, что результаты Berkshire «в основном превзошли ожидания благодаря высоким доходам от страхования и прибыли от курсовых разниц», хотя рост страховых премий GEICO на 5% отстал от его прогноза в 7%. Портфель акций компании также вырос до $283 млрд.

Клигерман сохранил рейтинг «Держать» для акций Berkshire с целевой ценой $479 для акций класса B и $718 000 для акций класса A.

Доход от страхового андеррайтинга вырос до $2,37 млрд с $750 млн годом ранее, что отражает улучшение прибыльности во всем сегменте. Инвестиционный доход от страхования снизился на 13% до $3,18 млрд, а общий страховой флоат составил $176 млрд. За пределами страхового бизнеса результаты были неоднозначными.

Читайте также: Berkshire Hathaway Баффета покупает OxyChem за $10 млрд

Аналитик Evercore ISI Дэвид Мотемаден заявил, что результаты GEICO сигнализируют о переломном моменте для страховщика.

«Похоже, что GEICO наконец начал переходить к росту, с самыми высокими расходами с третьего квартала 2021 года», — написал он, отметив, что структура нового бизнеса «может стоять за ухудшением коэффициента убыточности и худшими показателями частоты/тяжести страховых случаев».

Тем не менее, аналитики рассматривают увеличение расходов как положительный признак возобновления импульса.

Чистая прибыль выросла на 17% в годовом исчислении до $30,8 млрд благодаря широкомасштабному операционному росту и переоценке инвестиций по рыночной стоимости. Огромные денежные резервы компании — почти сравнимые с ВВП Австрии — подчеркивают предпочтение Уоррена Баффета ликвидности в условиях неопределенной экономической обстановки.

Аналитики отметили, что сильные результаты страхового бизнеса Berkshire и рекордная денежная позиция позволяют компании хорошо противостоять волатильности и использовать будущие инвестиционные возможности, даже несмотря на смешанные тенденции в других направлениях бизнеса.

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
