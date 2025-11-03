ЕС планирует дать ESMA прямой контроль над фондовыми биржами и криптоплатформами

Европейский Союз намерен представить план реформы финансовой системы, который предоставит Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) полномочия напрямую контролировать крупнейшие фондовые биржи, криптовалютные платформы и ключевые пострейдинговые организации стран-членов. Этот шаг направлен на создание единого конкурентного рынка капитала, способного бросить вызов США, пишет FT.

Централизация надзора

В настоящее время в ЕС каждый национальный регулятор самостоятельно контролирует биржи и рынки в своей стране. Новое предложение Еврокомиссии предоставит ESMA полномочия прямого надзора над важнейшими общеевропейскими и трансграничными компаниями.

Ожидается, что этот шаг обеспечит более высокий уровень регуляторной экспертизы и создаст благоприятную среду для трансграничной торговли, что является ключевой целью для завершения формирования Союза рынков капитала ЕС. Еврокомиссия планирует представить соответствующий законопроект в декабре.

Реформа для фондовых бирж и криптоактивов

Для крупных фондовых бирж реформа значительно упростит операционную деятельность. Вместо взаимодействия с десятками национальных регуляторов они будут подотчетны непосредственно ESMA, что должно гармонизировать стандарты и снизить административные расходы.

Изменения будут еще более ощутимыми для поставщиков услуг криптоактивов. Сейчас криптофирмы регулируются в рамках европейской системы MiCA (Markets in Crypto-Assets), которая позволяет компаниям, получившим лицензию в одной стране, работать по всему ЕС с помощью механизма «паспортинга».

Новый план предусматривает, что крупнейшие и системно значимые криптофирмы перейдут под непосредственный надзор ESMA. Это должно усилить контроль, обеспечить равные правила для всех и затруднить практику «регуляторного шопинга» — поиска компаниями юрисдикций с наименее строгими правилами.

Почему это важно

Эта реформа является одним из важнейших шагов в формировании Союза рынков капитала. По сути, ЕС пытается создать единый финансовый рынок, который мог бы конкурировать с гигантами США. Для инвесторов это означает гармонизацию правил и усиление защиты. Для криптоиндустрии это конец эпохи «Дикого Запада» и «регуляторного шоппинга» в ЕС. Если раньше криптобиржа могла выбрать «самую простую» страну для лицензирования по MiCA, то теперь крупнейшие игроки будут подчиняться непосредственно главному регулятору в Париже, что сделает правила игры одинаковыми для всех.

