українська
3 ноября 2025, 12:15

Трамп заявил, что Nvidia не будет поставлять топовые ИИ-чипы в другие страны

Чипы для искусственного интеллекта Nvidia Blackwell, самые передовые в линейке компании, не будут поставляться из США ни в Китай, ни в другие страны, заявил президент Дональд Трамп. Об этом пишет Оninvest.

Чипы для искусственного интеллекта Nvidia Blackwell, самые передовые в линейке компании, не будут поставляться из США ни в Китай, ни в другие страны, заявил президент Дональд Трамп.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что сказал Трамп

В интервью, вышедшем 2 ноября в записи на телеканале CBS, а также в комментариях репортерам Трамп заявил, что только клиенты из США должны иметь доступ к топовым чипам Blackwell от Nvidia.

«Самые продвинутые чипы — мы не позволим никому, кроме Соединенных Штатов, получить их», — пообещал Трамп в интервью.

Незадолго до этого, возвращаясь на президентском лайнере в Белый дом после выходных во Флориде, президент США сказал журналистам: «Мы не даем чипы (Blackwell) другим», передает Reuters.

По словам Трампа, все они будут зарезервированы для американских компаний, отметило агентство.

Эти высказывания свидетельствуют о том, что Трамп может ввести более жесткие ограничения в отношении экспорта передовых американских ИИ-чипов, чем ранее указывали официальные лица США. В таком случае не только Китай, но и остальной мир рискует лишиться доступа к самым сложным полупроводникам, отмечает агентство.

Хотя Трамп и пообещал в интервью CBS, что не допустит продажи чипов Blackwell китайским компаниям, он не исключил поставки им менее производительных версий. «Мы позволим им иметь дело с Nvidia, но не в том, что касается самых продвинутых чипов», — сказал американский лидер.

Инвесторы пока реагируют на заявления Трампа без паники — 3 ноября акции Nvidia прибавили 0,6% на внебиржевой платформе Blue Ocean ATS.

Капитализация Nvidia

Nvidia на прошлой неделе стала первой в мире компанией с капитализацией свыше $5 трлн. При этом прогноз на текущий квартал, который она должна представить 19 ноября в рамках раскрытия финансовой отчетности, может превзойти ожидания рынка, заявили 29 октября в UBS. Аналитики банка утверждают, что консенсус-оценки Уолл-стрит в отношении главного бенефициара бума ИИ значительно занижены.

В свою очередь, Goldman Sachs 31 октября повысил ориентир по акциям Nvidia с $210 до $240 за бумагу с рейтингом Buy («покупать») — это почти на 19% выше котировок на последнем закрытии.

По данным FactSet, большинство аналитиков — 60 из 66 — рекомендуют акции Nvidia к покупке. Рассчитанная сервисом средняя целевая цена $228,5 за акцию предполагает потенциал роста котировок на 13%.

Напомним

Трамп намекал, что может обсудить поставки чипов Nvidia Blackwell с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в Южной Корее на прошлой неделе, но в итоге заявил, что эта тема не поднималась.

По словам главы Nvidia Дженсена Хуанга, компания не запрашивала экспортные лицензии США для китайского рынка из-за позиции властей КНР, которые «очень ясно дали понять, что не хотят присутствия Nvidia там прямо сейчас».

За прошедшую неделю котировки чипмейкера выросли на 8,7% на фоне заявлений технологических гигантов об увеличении инвестиций в инфраструктуру для ИИ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 ноября 2025, 13:13
#
Ніхто вже не вірить Трампу, окрім невеличкої зграйки зазомбованих трампістів.
+
0
Я. ..
Я. ..
3 ноября 2025, 14:25
#
Ну, так, п`ятитрильйонна Nvidia ж мріє постачати свої розробки виключно на ринок штатів) Можна уявити, які ціни буде виставляти Nvidia для своїх топових чипів в штатах, чого не було б, якби ці чіпи поставлялися по всьому світу.
