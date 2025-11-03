Multi от Минфин
3 ноября 2025, 11:26

Количество «зомби-компаний» в США достигло максимума с 2022 года

Количество американских компаний, которые не зарабатывают достаточно денег, чтобы покрыть даже процентные платежи по своим долгам, достигло самого высокого уровня с начала 2022 года. Только в октябре в ряды «корпоративных зомби» вошло почти 100 компаний. Причина — высокие тарифы и дорогие кредиты ударили по бизнесу, который накопил долги в эпоху пандемии по почти нулевым ставкам. Об этом сообщает Bloomberg.

Количество американских компаний, которые не зарабатывают достаточно денег, чтобы покрыть даже процентные платежи по своим долгам, достигло самого высокого уровня с начала 2022 года.

Долговая ловушка и туманные перспективы

Компании, привыкшие к дешевым деньгам, оказались под давлением, и шансов на облегчение становится все меньше. Торговые соглашения США закрепляют высокие тарифы, а Федеральная резервная система (ФРС) недавно сигнализировала, что может приостановить цикл снижения ставок на своем декабрьском заседании.

Эксперты предупреждают, что компании-«зомби» вынуждены будут срочно исправлять свои балансы — наращивать прибыль, привлекать новое дорогое финансирование — или же готовиться к дефолту.

Даже если ФРС продолжит снижать ставки, это мало поможет проблемным компаниям. «Стоимость заимствований для малых компаний, зомби-компаний, все еще в разы выше исторических средних показателей», — отметила Лиз Энн Сондерс, главный инвестиционный стратег Charles Schwab. «Многие из этих компаний едва сводили концы с концами при нулевых ставках».

Кто оказался в зоне риска

В октябре в список «зомби» попало много компаний из сферы здравоохранения и биотехнологий, которые страдают от роста расходов и сокращения федеральных субсидий. Также в списке оказался бизнес, уязвимый к импортным тарифам.

Признаки финансовых трудностей заметны даже у известных имен:

  • Lionsgate Studios Corp.: Кинопродюсер, владеющий правами на франшизы «Джон Уик», «Голодные игры» и «Сумерки».
  • Tronox Holdings Plc: Новые облигации этой химической компании упали примерно на 9 центов с доллара с момента их выпуска в начале года.
  • Altice USA: Некоторые облигации компании с погашением в 2029 году котируются ниже 80 центов за доллар, что дает инвесторам доходность около 20%.

Наследие дешевых денег и «стена погашений»

Некоторые компании оказались в беде из-за значительных долгов, связанных с выкупом за счет заемных средств (LBO), которые казались выгодными несколько лет назад. «Эти балансы были структурированы, когда ставки были низкими, и они не обязательно работают, когда ставки высокие», — пояснил Дэвид Розенберг из Oaktree Capital Management.

Однако статус «зомби» не является смертным приговором. Компании могут «вернуться к жизни», если сократят расходы, продадут часть активов, выпустят новые акции или договорятся о реструктуризации долгов.

Формально «зомби» — это бизнес, чья операционная прибыль меньше расходов на проценты. Связанный показатель — коэффициент покрытия процентов — сравнивает прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации с процентными платежами. Если он опускается ниже 1, это сигнал для кредиторов, что компания не генерирует достаточно денег для обслуживания долга.

Получить новое финансирование для рефинансирования старых долгов будет сложно. S&P Global Ratings уже снизило прогнозы прибыли для компаний со спекулятивным (мусорным) рейтингом.

Почему это важно

Рост количества «зомби-компаний» является тревожным сигналом для экономики. Это прямое следствие завершения эпохи «дешевых денег». Многие годы компании могли выживать и даже расширяться, просто перекредитовываясь по низким ставкам, независимо от их реальной прибыльности.

Теперь, когда ставки выросли, эта модель сломалась. Эти компании вынуждены конкурировать за капитал с более здоровым бизнесом. Их проблемы могут вызвать цепную реакцию: рост дефолтов, давление на банки (которые выдавали им кредиты) и сокращение рабочих мест. Ситуация является испытанием на прочность для американской экономики, показывая, сколько компаний были жизнеспособными только благодаря искусственной поддержке низких ставок ФРС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 ноября 2025, 13:16
#
Наслідки ПОТУЖНОЇ програми — Зробимо Америку великою:)
