українська
3 ноября 2025, 10:57

ОПЕК+ берет паузу: Альянс остановит наращивание добычи в начале 2026 года из-за страха переизбытка нефти

Альянс OPEC+ в воскресенье согласовал незначительное увеличение добычи нефти на декабрь 2025 года, но решил приостановить дальнейшее наращивание добычи в первом квартале 2026 года. Это решение свидетельствует о том, что группа производителей вынуждена замедлить свои планы по восстановлению доли рынка из-за растущих опасений по поводу формирования избытка предложения. Об этом сообщает Reuters.

Альянс OPEC+ в воскресенье согласовал незначительное увеличение добычи нефти на декабрь 2025 года, но решил приостановить дальнейшее наращивание добычи в первом квартале 2026 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Корректировка стратегии

Восемь ключевых членов OPEC+ (в частности Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан и Алжир) договорились увеличить целевую добычу на декабрь на 137 000 баррелей в сутки. Это такой же скромный объем, на который группа наращивала добычу в октябре и ноябре.

Однако главной новостью стало решение приостановить увеличение добычи на январь, февраль и март 2026 года. «После декабря, в связи с сезонностью, восемь стран также решили приостановить увеличение добычи», — говорится в заявлении группы.

Риск избытка и фактор России

Это решение является отходом от прежней стратегии. С апреля 2025 года OPEC+ постепенно возвращал на рынок сокращенные объемы, увеличив добычу примерно на 2,9 миллиона баррелей в сутки (около 2,7% мирового предложения). Однако уже с октября альянс замедлил темпы на фоне прогнозов о неизбежном избытке предложения.

Дополнительным фактором неопределенности стали новые западные санкции против члена OPEC+ — России. Меры США и Великобритании, направленные против крупнейших производителей «Роснефть» и «Лукойл», ставят под сомнение способность Москвы в дальнейшем увеличивать добычу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
