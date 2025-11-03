Курс валют: евро в банках подешевел на 8 копеек

В понедельник, 3 ноября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 4 копейки в покупке и на 3 копейки продаж. Евро не изменился в покупке и подешевело на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,14 грн. Евро покупают за 48,12 грн, а продают за 48,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,94−42,03, евро — 48,65−48,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,96−41,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,43−48,44 грн/евро.

