В прошлом месяце украинцы приобрели рекордное, за последние 13 месяцев, количество новых легковых автомобилей — 7,8 тыс. ед. Это на треть больше, чем в октябре 2024 г. и на 14% больше по отношению к сентябрю 2025 г., сообщает Укравтопром.
Китай продолжает доминировать на украинском рынке новых автомобилей
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто лидирует
Лидерство на рынке завоевал китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат. Ближайшие конкуренты — Toyota и VW.
Топ-10 авто:
- BYD — 1199 ед. (+552%);
- TOYOTA — 978 ед. (+44%);
- VOLKSWAGEN — 856 ед. (136%);
- SKODA — 626 ед. (+55%);
- RENAULT — 494 ед. (-37%);
- HYUNDAI — 357 ед. (+85%);
- BMW — 302 ед. (-24%);
- AUDI — 262 ед. (+38%);
- ZEEKR — 259 ед. (+131%);
- NISSAN — 196 ед. (+1%).
Бестселлером луны стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
Всего с начала года в Украине было реализовано 60,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии