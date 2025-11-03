Китай продолжает доминировать на украинском рынке новых автомобилей

В прошлом месяце украинцы приобрели рекордное, за последние 13 месяцев, количество новых легковых автомобилей — 7,8 тыс. ед. Это на треть больше, чем в октябре 2024 г. и на 14% больше по отношению к сентябрю 2025 г., сообщает Укравтопром.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто лидирует

Лидерство на рынке завоевал китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат. Ближайшие конкуренты — Toyota и VW.

Топ-10 авто:

BYD — 1199 ед. (+552%);

TOYOTA — 978 ед. (+44%);

VOLKSWAGEN — 856 ед. (136%);

SKODA — 626 ед. (+55%);

RENAULT — 494 ед. (-37%);

HYUNDAI — 357 ед. (+85%);

BMW — 302 ед. (-24%);

AUDI — 262 ед. (+38%);

ZEEKR — 259 ед. (+131%);

NISSAN — 196 ед. (+1%).

Бестселлером луны стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Всего с начала года в Украине было реализовано 60,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом.