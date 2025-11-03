За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1144830 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 ноября: 1160 российских оккупантов, 1 ракета и 383 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 144 830 (+1 160) оси
- танков — 11 321 (+5) ед.
- боевых бронированных машин — 23 531 (+6) ед.
- артиллерийских систем — 34 207 (+45) ед.
- РСЗО — 1 534 (+0) ед.
- средства ПВО — 1235 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 435 (+383) ед.
- крылатые ракеты — 3 918 (+1) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерн — 66 411 (+121) ед.
- специальная техника — 3 989 (+2) ед.
