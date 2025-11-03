Китай отменяет ограничения на экспорт редкоземельных металлов для США

Китай согласился снять ограничение на экспорт редкоземельных металлов, подтвержденное после недавней встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Это решение стало частью нового торгового соглашения между странами. Об этом пишет Bloomberg.

Восстановление лицензий

Согласно официальной информации, китайская сторона возобновит выдачу «общих лицензий, действительных для экспорта редкоземельных металлов, галлия, германия, сурьмы и графита в пользу американских конечных потребителей и их поставщиков по всему миру».

Почему это важно

Китай остается крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов, критически важным для изготовления разнообразной электроники, в частности смартфонов, аккумуляторов, компьютерной техники и другой инновационной продукции.

Последние ограничения, введенные Китаем в октябре 2025 г., предусматривали обязательное получение лицензий даже на минимальные объемы экспорта таких материалов для иностранных компаний. В ответ администрация Трампа пригрозила дополнительными тарифами в размере 100%.

Встреча Трампа с Си

30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Главной темой обсуждения было торговое противостояние между странами.

Встреча лидеров двух стран проходила в рамках проходившего в Южной Корее саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трамп и Си Цзиньпин впервые лично встретились с 2019 года — с первого срока Трампа на посту президента США.

О чем договорились Трамп и Си Цзиньпин

США с Китаем достигли торговой договоренности сроком на год, которая будет регулярно продолжаться, объявил Трамп по итогам встречи. Соглашение, по его словам, будет подписано в ближайшее время.

Общие пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны с США, будут снижены с 57 до 47%. Следует отметить, что с 1 ноября должны вступить в действие тарифы на китайский импорт в размере 157%.

Стороны договорились, что будут снижены тарифы на импорт из Китая компонентов для производства фентанила (мощный синтетический наркотик, используемый в медицине как сильное обезболивающее, но также нелегальное) с 20% до 10%.

Китай, в свою очередь, согласился приостановить введенные 9 октября меры по экспортному контролю на редкоземельные металлы.