С января по август 2025 г. в Украину было импортировано 258,3 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных). Это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
Украина увеличила импорт легковых автомобилей на 20%: Кто в лидерах
Общая таможенная стоимость импортируемых авто составила $3,7 миллиарда, увеличившись на 25%.
ТОП-10 стран-поставщиков легковых автомобилей в Украине.
Больше всего автомобилей Украина завезла из Германии — почти 57 тыс. единиц. В тройку главных поставщиков также вошли США и Китай.
|Место
|Страна-поставщик
|Количество авто (ед.)
|1
|Германия
|56 939
|2
|США
|45 977
|3
|Китай
|27 142
|4
|Япония
|23 247
|5
|Корея
|16 712
|6
|Франция
|16 396
|7
|Чехия
|12 951
|8
|Великобритания
|11 699
|9
|Мексика
|10 500
|10
|Словакия
|6 341
Минфин
