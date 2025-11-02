Multi от Минфин
українська
2 ноября 2025, 11:05 Читати українською

Нацбанк готовит запуск национального инновационного хаба для финсектора в 2026 году — Пышный

Национальный банк Украины намерен запустить национальный инновационный хаб для финансового сектора в 2026 году. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время выступления на форуме Forbes Banker 31 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

НБУ готовит запуск национального инновационного хаба для финсектора в 2026 году
Фото: Андрей Пышный / Facebook

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Перезагрузка регуляторной «песочницы»

По словам Пышного, Нацбанк намерен перезагрузить действующую регуляторную платформу, известную как песочница (Sandbox), поскольку за три года ее существования ни одна из представленных инициатив не содержала настоящей инновационной ценности.

«Мы технически нейтральны, но рискориентированы: не будем ограничивать технологии, но будем требовать систем внутреннего контроля, мониторинга и защиты данных», — подчеркнул глава НБУ.

Международный опыт и ключевые принципы

НБУ активно изучает международные подходы к инновационному регулированию, в частности, опыт Бундесбанка (Германия) и азиатские практики, изученные во время визита в Сингапур. Цель — имплементировать лучшие мировые решения в Украине.

Новый инновационный хаб, как и традиционная «песочница» (первая из которых была создана в Великобритании в 2015 году), будет базироваться на трех элементах:

  • проинновационный диалог с рынком;
  • оперативное усовершенствование регуляций по результатам тестирования;
  • Специальный правовой режим для опробования новых, еще не урегулированных законодательством сервисов.

Глава НБУ подчеркнул, что инновационное развитие должно идти бок о бок с защитой прав кредиторов, персональных данных и минимизацией операционных рисков.

Пышный также выразил мнение, что, несмотря на войну, украинский финансовый рынок остается частью глобальной повестки дня и имеет потенциал делиться собственным опытом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
