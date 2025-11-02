Неудачный октябрь для биткоина: актив впервые с 2018 года закрыл месяц в минусе

Октябрь 2025 стал неудачным месяцем для криптовалют с крупнейшей капитализацией — биткоин и Ethereum завершили его со спадом. По данным CoinGlass, цена биткоина снизилась на 3,7%, а Ethereum — на 7%.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин

Таким образом, биткоин впервые с 2018 года нарушил традиционный положительный тренд октября, известный среди инвесторов как Uptober. За всю историю криптовалюты это лишь третий «красный» октябрь — предыдущие падения были зафиксированы в 2014 и 2018 годах.

За месяц цена биткоина несколько раз резко снижалась под влиянием макроэкономических событий.

Вечером 10 октября курс первой криптовалюты упал после заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин на китайские товары в дополнение к уже существующим.

На фоне этой новости большинство криптоактивов резко просели:

Биткоин в данный момент опускался до $104 950.

Ethereum обрушился до $3 504.

Тогда за сутки биткоин потерял 8%, Ethereum — 12,68%. При этом наибольшее падение в криптовалюте с наибольшей капитализацией было у Dogecoin (-23,10%) и Cardano (-20,35%).

Позже цена биткоина частично восстановилась, но затем снова просела после «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, намекнувшего, что регулятор может не снижать учетную ставку в декабре.

На момент публикации новости биткоин торгуется на уровне $110630.

Ethereum

Ethereum показал еще худшую динамику — это уже второй месяц подряд с понижением. За всю историю актив закрывал октябрь в минусе четыре раза, а рекордное падение на 16,83% произошло в 2016 году.

На этот раз причины схожи с биткоином — рыночные опасения и негативное влияние решений ФРС. Кроме того, Ethereum так и не смог вернуться к уровню $4 500, удерживавшему до обвала крипторынка 10−11 октября.

На момент написания новости цена Ethereum составляет $3 903.