Неудачный октябрь для биткоина: актив впервые с 2018 года закрыл месяц в минусе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 ноября 2025, 10:07 Читати українською

Неудачный октябрь для биткоина: актив впервые с 2018 года закрыл месяц в минусе

Октябрь 2025 стал неудачным месяцем для криптовалют с крупнейшей капитализацией — биткоин и Ethereum завершили его со спадом. По данным CoinGlass, цена биткоина снизилась на 3,7%, а Ethereum — на 7%.

Биткоин впервые с 2018 года закрыл октябрь в минусе
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин

Таким образом, биткоин впервые с 2018 года нарушил традиционный положительный тренд октября, известный среди инвесторов как Uptober. За всю историю криптовалюты это лишь третий «красный» октябрь — предыдущие падения были зафиксированы в 2014 и 2018 годах.

За месяц цена биткоина несколько раз резко снижалась под влиянием макроэкономических событий.

Вечером 10 октября курс первой криптовалюты упал после заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин на китайские товары в дополнение к уже существующим.

На фоне этой новости большинство криптоактивов резко просели:

  • Биткоин в данный момент опускался до $104 950.
  • Ethereum обрушился до $3 504.

Тогда за сутки биткоин потерял 8%, Ethereum — 12,68%. При этом наибольшее падение в криптовалюте с наибольшей капитализацией было у Dogecoin (-23,10%) и Cardano (-20,35%).

Позже цена биткоина частично восстановилась, но затем снова просела после «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, намекнувшего, что регулятор может не снижать учетную ставку в декабре.

На момент публикации новости биткоин торгуется на уровне $110630.

Ethereum

Ethereum показал еще худшую динамику — это уже второй месяц подряд с понижением. За всю историю актив закрывал октябрь в минусе четыре раза, а рекордное падение на 16,83% произошло в 2016 году.

На этот раз причины схожи с биткоином — рыночные опасения и негативное влияние решений ФРС. Кроме того, Ethereum так и не смог вернуться к уровню $4 500, удерживавшему до обвала крипторынка 10−11 октября.

На момент написания новости цена Ethereum составляет $3 903.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами