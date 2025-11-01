Правительство запустило платформу «Ветеран PRO»: Все услуги для защитников в одном месте

Правительство Украины представило новую онлайн-платформу «Ветеран PRO», призванную объединить все ключевые государственные услуги для ветеранов и их семей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время презентации вместе с министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой.

По словам Свириденко, ветеранская политика должна базироваться не только на льготах, но и на достоинствах, развитии и новых возможностях, чтобы военный опыт становился преимуществом в гражданской жизни.

«Именно для этого мы запустили Ветеран PRO — это онлайн-платформа, объединяющая все ключевые государственные услуги для ветеранов и ветеранских семей», — отметила Свириденко.

Персонализированная помощь

Ключевой особенностью платформы есть персонализированный маршрут. После выбора своего статуса система автоматически формирует индивидуальную траекторию помощи:

От получения документов к обучению.

Трудоустройство и лечение.

Открытие собственного дела.

«Ветеранам не нужно больше искать информацию о льготах, программах или помощи на десятках сайтов, все собрано в одном месте», — заявила Свириденко.

Работа над Кодексом защитников

Через две недели планируется завершить работу над Кодексом законов о защитниках и защитницах Украины и направить его на рассмотрение в Верховную Раду.

Премьер-министр получила заверения от главы Верховной Рады Руслана Стефанчука о готовности парламента поддерживать ветеранские инициативы.