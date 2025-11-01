Правительство Украины представило новую онлайн-платформу «Ветеран PRO», призванную объединить все ключевые государственные услуги для ветеранов и их семей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время презентации вместе с министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой.
Правительство запустило платформу «Ветеран PRO»: Все услуги для защитников в одном месте
По словам Свириденко, ветеранская политика должна базироваться не только на льготах, но и на достоинствах, развитии и новых возможностях, чтобы военный опыт становился преимуществом в гражданской жизни.
«Именно для этого мы запустили Ветеран PRO — это онлайн-платформа, объединяющая все ключевые государственные услуги для ветеранов и ветеранских семей», — отметила Свириденко.
Персонализированная помощь
Ключевой особенностью платформы есть персонализированный маршрут. После выбора своего статуса система автоматически формирует индивидуальную траекторию помощи:
- От получения документов к обучению.
- Трудоустройство и лечение.
- Открытие собственного дела.
«Ветеранам не нужно больше искать информацию о льготах, программах или помощи на десятках сайтов, все собрано в одном месте», — заявила Свириденко.
Работа над Кодексом защитников
Через две недели планируется завершить работу над Кодексом законов о защитниках и защитницах Украины и направить его на рассмотрение в Верховную Раду.
Премьер-министр получила заверения от главы Верховной Рады Руслана Стефанчука о готовности парламента поддерживать ветеранские инициативы.
