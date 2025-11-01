В следующую субботу, 8 ноября, в Киеве пройдет одно из важнейших событий года для инвестиционного сообщества — конференция «Жить на проценты 2025». Мероприятие станет платформой для обсуждения эффективных стратегий, реальных кейсов и актуальных трендов рынка. Его цель — показать, как заставить капитал работать и приносить доход, даже когда вы отдыхаете.
Конференция «Жить на проценты»: как заставить деньги работать, пока вы отдыхаете
Одним из спикеров конференции «Жить на проценты» станет Тарас Кириченко — финансист, инвестор и банкир, имеющий 25-летний опыт работы в финансовой сфере.
Его ключевые роли и достижения:
- Основатель TMT Asset Management Europe.
- Член Наблюдательного совета одной из крупнейших логистических компаний страны — «Новой почты».
- Соучредитель венчурного фонда Toloka.vc.
Как попасть на «Жить на проценты 2025 года»?
Купить билеты можно по ссылке на сайте ивента. Участие доступно как офлайн, так и онлайн.
Присоединяйтесь к конференции и получите возможность стать частью сообщества сознательных и рассудительных украинских инвесторов, умеющих четко определять цели инвестирования и выбирать только действенные стратегии.
Сделайте первую инвестицию в пассивный заработок в будущем — покупайте билеты на «Жить на проценты 2025»!
Источник: Минфин
