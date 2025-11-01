Госбюджет в октябре: Доходы общего фонда превысили 180 миллиардов гривен

По оперативным данным, в октябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 181,8 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Структура поступлений общего фонда

Крупнейшими источниками финансирования общего фонда стали внутренние налоги, таможенные платежи и международные гранты.

Налоговая служба (75,8 млрд грн)

Поступления от Государственной налоговой службы составили 75,8 млрд грн, в том числе:

31,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор.

24,1 млрд грн — налог на добавленную стоимость (с учетом возмещения в размере 17 млрд грн).

10,8 млрд грн — акцизный налог.

4,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Таможенная служба (63 млрд грн)

Платежи, собранные Государственной таможенной службой, поступили в объеме 63 млрд. грн.

Международная помощь (38 млрд грн)

Третьим важным источником стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов), которые составили 38 млрд. грн.

Общие поступления

В целом, по итогам октября 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 251,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступил единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 51,8 млрд грн в фонды пенсионного и социального страхования.