Сбой в Приват24: переводы и платежи временно не работают

Сегодня, 1 ноября, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при осуществлении переводов и платежей в Приват24. В банке подтвердили наличие технического сбоя и заявили, что работа по его устранению уже продолжается.

«Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и уже чиним. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить», — говорится в сообщении.

Банк поблагодарил клиентов за понимание и призвал сохранять спокойствие, поскольку техническая команда прилагает максимум усилий для скорейшего восстановления полноценной работы всех сервисов.