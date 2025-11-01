Эксглаву ГФС Насирова приговорили к 6 годам заключения

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) объявила приговор по делу бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении властями, что нанесло государству ущерб в размере более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно решению ВАКС, бывший председатель ГФС признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 У К Украины (злоупотребление властью или служебным положением), и осужден к:

6 лет лишения свободы.

Штраф в размере 17 тыс. грн.

Лишение права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком три года.

Суд постановил взять осужденного под стражу в зале суда.

Детали дела

Следствие установило, что в течение 2015−2016 годов бывший глава ГФС, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений.

Эти решения касались рассрочки налогового долга и обязательств трех коммерческих обществ («Фирма Хас», «Карпатнадраинвест», «Надра Геоцентр»).

Указанные действия были совершены с нарушением законной процедуры и без надлежащих оснований, что привело к непоступлению обязательных платежей в государственный бюджет на сумму более 2 млрд. грн.

Решение по другому фигуранту

В то же время, суд признал невиновным бывшего начальника департамента ГФС, который проходил по делу как соучастник (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины), в связи с недоказанностью его вины.

Приговор вступит в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Отметим, согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование о возможном получении взятки в размере 722 млн грн бывшим главой ГФС Романом Насировым.

Взятка на 722 миллиона

2 февраля стороне защиты Насирова и другого подозреваемого (его бывшего советника) открыли материалы дела для ознакомления.

НАБУ считает, что Насиров получил $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям одного из украинских агрохолдингов в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015-августа 2016 года.

Согласно сообщению, тогдашний глава ГФС ставил в приоритет возмещение НДС для агрокомпаний, фигурирующих в расследовании, и не согласовывал такие же заявки от других участников рынка, в том числе коммунальных.

Читайте также: Суд арестовал экспредседателя Налоговой службы Романа Насирова. Залог — 523 миллиона

Деньги за «услугу» эксчиновник якобы получил на счета своей иностранной фирмы и ряда связанных с ним компаний. Расследование дела велось с 2017 года, говорят в НАБУ.

Название агрохолдинга не указано в заявлении НАБУ, однако стало известно, что речь идет о компании одного из крупнейших производителей яиц в Украине Олега Бахматюка, владеющего агрохолдингом «УкрЛендФарминг».