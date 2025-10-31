Конец «продленных» паспортов: Украина отменяет временный порядок оформления документов

Правительство Украины отменяет временный порядок, который позволял продлевать срок действия загранпаспортов и вносить в них сведения о детях. С 29 октября 2025 года гражданам Украины необходимо будет оформлять новые паспортные документы в соответствии со стандартными процедурами. Это связано со стабилизацией работы паспортной системы и частыми проблемами у граждан при пересечении границ других стран с «продленными» документами. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Возвращение к международным стандартам

Временный порядок был введен постановлением правительства на пятый день полномасштабного вторжения России, 28 февраля 2022 года. На тот момент паспортная система Украины вышла из строя, и государство не имело технической возможности оформлять новые документы.

Как отмечает МИД, вскоре после возобновления работы системы посольства и консульства возобновили оформление биометрических паспортов. Кроме того, сеть ГП «Документ» открыла филиалы во многих странах Европы, что позволило гражданам получать услуги за рубежом.

Проблема заключается в том, что законодательство большинства стран мира и международные стандарты ICAO (Международная организация гражданской авиации) не признают практику продления срока действия паспортов. Документы со сроком действия более 10 лет (то есть «продленные») создают юридические коллизии и неудобства для украинцев во время путешествий.

Новые правила: один паспорт для каждого

Отмена временного порядка означает возвращение к стандартной мировой практике оформления документов. МИД подчеркивает ключевые требования:

Наличие у каждого гражданина отдельного заграничного паспорта (внесение данных о детях в паспорт родителей больше не осуществляется).

Срок действия паспорта для лиц старше 16 лет — максимум 10 лет.

Срок действия паспорта для детей в возрасте до 16 лет — максимум 4 года.

Гражданам, у которых истекает срок действия загранпаспорта, следует обратиться в посольство, консульство или один из филиалов ГП «Документ» для оформления нового биометрического документа.

Что делать, если у вас «продленный» паспорт

МИД объяснил алгоритм действий в проблемных ситуациях, которые могут возникнуть с документами старого образца.

Если вы находитесь в Украине и не можете выехать в ЕС: Если пограничники страны ЕС не пропускают вас с «продленным» паспортом или ребенком, вписанным в ваш паспорт, вам необходимо обратиться в любое отделение ГП «Документ», ЦНАП или миграционную службу на территории Украины для оформления нового загранпаспорта.

Если вы находитесь за границей и не можете вернуться в Украину: Если пограничники страны пребывания не выпускают вас (например, из ЕС в Украину), необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины. Дипломаты в день обращения оформят удостоверение личности на возвращение в Украину (так называемый «белый паспорт»). Для детей до 16 лет эта услуга бесплатна, для лиц старше 16 лет — согласно тарифам консульского сбора.

Если вы летите самолетом (например, США — Шенген): Авиаперевозчики, руководствуясь международными стандартами ICAO, имеют право не допустить на рейс пассажиров с паспортами, срок действия которых превышает 10 лет.