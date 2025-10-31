Конец «продленных» паспортов: Украина отменяет временный порядок оформления документов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2025, 19:45 Читати українською

Конец «продленных» паспортов: Украина отменяет временный порядок оформления документов

Правительство Украины отменяет временный порядок, который позволял продлевать срок действия загранпаспортов и вносить в них сведения о детях. С 29 октября 2025 года гражданам Украины необходимо будет оформлять новые паспортные документы в соответствии со стандартными процедурами. Это связано со стабилизацией работы паспортной системы и частыми проблемами у граждан при пересечении границ других стран с «продленными» документами. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Правительство Украины отменяет временный порядок, который позволял продлевать срок действия загранпаспортов и вносить в них сведения о детях.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Возвращение к международным стандартам

Временный порядок был введен постановлением правительства на пятый день полномасштабного вторжения России, 28 февраля 2022 года. На тот момент паспортная система Украины вышла из строя, и государство не имело технической возможности оформлять новые документы.

Как отмечает МИД, вскоре после возобновления работы системы посольства и консульства возобновили оформление биометрических паспортов. Кроме того, сеть ГП «Документ» открыла филиалы во многих странах Европы, что позволило гражданам получать услуги за рубежом.

Проблема заключается в том, что законодательство большинства стран мира и международные стандарты ICAO (Международная организация гражданской авиации) не признают практику продления срока действия паспортов. Документы со сроком действия более 10 лет (то есть «продленные») создают юридические коллизии и неудобства для украинцев во время путешествий.

Новые правила: один паспорт для каждого

Отмена временного порядка означает возвращение к стандартной мировой практике оформления документов. МИД подчеркивает ключевые требования:

  • Наличие у каждого гражданина отдельного заграничного паспорта (внесение данных о детях в паспорт родителей больше не осуществляется).
  • Срок действия паспорта для лиц старше 16 лет — максимум 10 лет.
  • Срок действия паспорта для детей в возрасте до 16 лет — максимум 4 года.

Гражданам, у которых истекает срок действия загранпаспорта, следует обратиться в посольство, консульство или один из филиалов ГП «Документ» для оформления нового биометрического документа.

Что делать, если у вас «продленный» паспорт

МИД объяснил алгоритм действий в проблемных ситуациях, которые могут возникнуть с документами старого образца.

Если вы находитесь в Украине и не можете выехать в ЕС: Если пограничники страны ЕС не пропускают вас с «продленным» паспортом или ребенком, вписанным в ваш паспорт, вам необходимо обратиться в любое отделение ГП «Документ», ЦНАП или миграционную службу на территории Украины для оформления нового загранпаспорта.

Если вы находитесь за границей и не можете вернуться в Украину: Если пограничники страны пребывания не выпускают вас (например, из ЕС в Украину), необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины. Дипломаты в день обращения оформят удостоверение личности на возвращение в Украину (так называемый «белый паспорт»). Для детей до 16 лет эта услуга бесплатна, для лиц старше 16 лет — согласно тарифам консульского сбора.

Если вы летите самолетом (например, США — Шенген): Авиаперевозчики, руководствуясь международными стандартами ICAO, имеют право не допустить на рейс пассажиров с паспортами, срок действия которых превышает 10 лет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами