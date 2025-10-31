Multi от Минфин
українська
31 октября 2025, 18:51

Netflix рассматривает покупку Warner Bros и HBO: что известно

Стриминговый гигант Netflix активно изучает возможность приобретения студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery (WBD). Компания уже наняла финансового советника, инвестбанк Moelis & Co., и получила доступ к конфиденциальной финансовой информации WBD для оценки потенциальной сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Стриминговый гигант Netflix активно изучает возможность приобретения студийного и стримингового бизнеса Warner Bros.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Серьезность намерений

По данным источников, Netflix нанял Moelis & Co. — тот самый инвестиционный банк, который консультировал Skydance Media во время ее успешной заявки на поглощение Paramount Global — для оценки потенциального предложения. Два источника подтвердили, что Netflix также получил доступ к данным, содержащим финансовые детали Warner Bros Discovery, необходимые для формирования предложения.

Активы, представляющие интерес для Netflix

Владение студийным бизнесом Warner Bros. даст Netflix контроль над некоторыми из самых успешных интеллектуальных собственностей Голливуда, в частности франшизами «Гарри Поттер» и комиксами DC.

Кроме того, телевизионная студия Warner Bros. уже производит много популярных оригинальных сериалов для Netflix, таких как «Running Point», «Ты» (You) и «Горничная» (Maid).

Netflix также рассматривает возможность приобретения HBO и связанного с ним стримингового сервиса, что добавит в библиотеку Netflix более престижный контент и увеличит общее количество подписчиков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
