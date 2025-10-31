Доллар подорожал на межбанке в пятницу, 31 октября, на 11 копеек. В то же время курс евро остался стабильным. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар подорожал в пятницу на межбанке
|
Открытие 31 октября
|
Закрытие 31 октября
|
Изменения
|
41,85/41,88
|
41,96/41,99
|
1 1/11
|
48,40/48,43
|
48,41/48,43
|
1/0
Средний курс в банках: 41,70−42,14 грн/доллар, 48,20−49,00 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,90−42,00, евро — 48,65−48,90 грн.
Источник: Минфин
