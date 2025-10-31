В НБУ заявили, что разрешение на выезд мужчинам 18-22 лет не оказало заметного влияния на рынок труда

Разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пока не оказало значительного негативного влияния на общий рынок труда в Украине. Подавляющее большинство мужчин этой возрастной группы являются студентами и не относятся к рабочей силе страны, что нивелировало риски усиления дефицита кадров. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2025 года.

Анализ рабочей силы и опрос бизнеса

По данным Национального банка, в Украине насчитывается около 840 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако из них работает только ориентировочно 300 тыс. человек, что составляет около 2% от общей рабочей силы в стране.

В то же время, согласно опросам бизнеса, которые приводит НБУ, около половины работодателей все же почувствовали влияние этого решения на свою деятельность. Однако компании уже адаптируются к ситуации и заменяют этих работников другими категориями.

Общие миграционные тенденции

Регулятор отмечает, что в целом отток беженцев из Украины продолжает замедляться. За первые девять месяцев 2025 года чистое количество беженцев выросло на 166 тыс. человек. Это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда страну покинули 390 тыс. человек.

По данным Организации Объединенных Наций, по состоянию на 3 октября 2025 года за пределами Украины из-за войны находилось 5,8 млн человек.

Прогноз НБУ относительно рынка труда

Национальный банк прогнозирует, что в 2026 году чистый отток населения из Украины продолжится и составит еще около 200 тыс. человек.

Постепенное возвращение мигрантов ожидается только с 2027 года (около 100 тыс. человек ежегодно).

Из-за такого медленного возвращения беженцев НБУ ожидает, что дефицит рабочей силы в стране будет сохраняться в течение длительного времени. Это будет иметь два основных последствия для экономики:

Будет поддерживать рост реальных заработных плат за счет конкуренции за работников.

Приведет к снижению безработицы (до около 9% в конце прогнозного периода).

В то же время будет сдерживать расширение производства из-за нехватки рабочих рук.

Расхождение макровоздействия и микроощущений

Данные НБУ о незначительном общем влиянии оттока молодежи (2% рабочей силы) контрастируют с острым восприятием проблемы на местах. Ранее руководительница направления OLX.Работа Мария Абдуллина сообщала, что 41% работодателей непосредственно ощутили влияние этого решения на процесс заполнения вакансий.

Это свидетельствует о том, что хотя в масштабах всей экономики отток этой категории работников не является критическим, для отдельных компаний и отраслей, которые традиционно привлекали молодых специалистов, проблема оказалась довольно ощутимой, заставляя их срочно искать замену.