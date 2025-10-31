Национальный банк Украины установил на 3 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,8924 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 8 копеек.
Курс на понедельник: НБУ укрепил гривну на 8 копеек
Официальные курсы
- 1 доллар США — 41,89 грн (41,97 грн по состоянию на 31 октября);
- 1 евро — 48,40 грн (48,51 грн по состоянию на 31 октября).
Источник: Минфин
