Объемы инвестиций физических лиц в ОВГЗ выросли на 45%

Портфель гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности физических лиц демонстрирует рост в 2025 году. За первые девять месяцев года украинцы увеличили свои вложения в государственные ценные бумаги на 18 миллиардов гривен, что уже существенно превышает показатель за весь прошлый год. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2025 года.

Рекордные темпы инвестиций

Согласно отчету регулятора, привлекательная реальная доходность (превышающая инфляцию) и стабильные курсовые ожидания стимулировали высокий спрос на гривневые инструменты.

Это особенно заметно в динамике инвестиций населения в ОВГЗ:

За 9 месяцев 2025 года: Портфель физических лиц вырос почти на 18 млрд грн, или на 45%.

За весь 2024 год: Для сравнения, за 12 месяцев прошлого года прирост составил 13,6 млрд грн.

Общая тенденция и замедление осенью

Национальный банк отмечает, что рост вложений в ОВГЗ является частью общей тенденции спроса на гривневые активы. В частности, срочные гривневые депозиты населения в III квартале также стабильно росли (около 3 млрд грн ежемесячно), значительно превышая показатели 2024 года.

В то же время в отчете указывается, что в сентябре-октябре темпы роста портфеля ОВГЗ у населения несколько замедлились. НБУ связывает это как с существенными объемами погашений ранее приобретенных бумаг, так и с ухудшением инфляционных ожиданий.