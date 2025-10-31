«Жить на проценты»: что готовит главная конференция года для инвесторов

8 ноября в Киеве пройдет масштабная конференция «Жить на проценты». Это событие станет площадкой для встречи инвесторов, финансистов и лидеров мнений, стремящихся получить наиболее актуальную информацию об инвестиционных трендах и действенных стратегиях.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Конференция охватит все направления инвестиций — от недвижимости и облигаций до крипты, венчуров и коллекционных монет. Приходите, чтобы услышать реальные стратегии и выводы от практикующих инвесторов.

В программе выступлений и дискуссий следующие темы:

Инвестгид 2025: прогноз доходности наиболее доступных украинскому инвестору активов в Украине и за рубежом

Какие инвестиции выбирают сильнейшие предприниматели Украины в 2025 году

Долговой рынок Украины: как зарабатывать с умеренным риском

Как действовать в период волатильности на фондовом рынке

Топстратегии в крипте: как инвестируют зарабатывающие

Спикеры

Среди спикеров: Артур Лупашко (Ribas Hotels Group), Тарас Гук (розничный инвестор), Руслан Линник (Majinx Capital), Елена Унаньян (ЛУН), Дмитрий Карпиловский (УкрИнвестКлуб), Тарас Кириченко (Asset Management Europe), Петр Чернышев (председатель Наблюдательного совета) Артём Щербина (Capital Times), Богдан Сидоренко (опционный инвестор), Роман Кушнир (Cryptoon), Михаил Пацан (инвестор WEB3 технологий).

Как попасть на «Жить на проценты 2025 года»?

Купить билеты можно по ссылке на сайте ивента. Участие доступно как офлайн, так и онлайн.

Присоединяйтесь к конференции и получите возможность стать частью сообщества сознательных и рассудительных украинских инвесторов, умеющих четко определять цели инвестирования и выбирать только действенные стратегии.

Сделайте первую инвестицию в пассивный заработок в будущем — покупайте билеты на «Жить на проценты 2025»!