$400 млрд недостаточно: Big Tech увеличит расходы на ИИ в 2026 году на фоне опасений «пузыря»

Крупнейшие технологические компании мира планируют увеличить свои и без того рекордные инвестиции в искусственный интеллект в 2026 году, несмотря на то, что их совокупные расходы на ИИ в этом году уже достигнут $400 миллиардов. В Meta, Alphabet, Microsoft и Amazon заявляют, что этих средств все равно недостаточно для удовлетворения безумного спроса и финансирования гонки за создание искусственного общего интеллекта (AGI). Однако реакция инвесторов на отчеты компаний за последние сутки оказалась неоднозначной, усилив дискуссии о возможном «пузыре» в секторе, пишет WSJ.

Попит

Во время отчетов за третий квартал, которые состоялись на этой неделе, руководители Big Tech один за другим заявили о необходимости дальнейшего наращивания капитальных затрат.

Microsoft сообщила инвесторам, что видит настолько высокий спрос на свои облачные сервисы, что планирует удвоить площадь своих дата-центров в течение следующих двух лет. Финансовый директор Microsoft Эми Худ признала, что компания уже несколько кварталов испытывает дефицит вычислительных мощностей.

Схожую позицию высказал и CEO Amazon Энди Джесси. Он заверил инвесторов, что компания монетизирует новые мощности сразу же после их ввода в эксплуатацию, поэтому продолжит очень агрессивно инвестировать.

Meta, в свою очередь, признала, что ее существующий рекламный бизнес и платформы работают в состоянии вычислительного голода, поскольку компания перенаправляет ресурсы на исследования и разработки в сфере ИИ.

Гонка за AGI и страх отстать

Конечной целью этих огромных инвестиций является достижение искусственного общего интеллекта (AGI) — гипотетической технологии, при которой машины станут умнее людей в большинстве экономически полезных задач.

В то же время скептики ставят под сомнение, приведет ли трата миллиардов на нынешние большие языковые модели (LLM) к созданию AGI. Они также указывают на небольшое количество платных пользователей существующих технологий и необходимость длительного обучения персонала.

Неоднозначная реакция рынка

На фоне этих заявлений реакция инвесторов на отчеты оказалась смешанной, четко разделив компании на тех, чьи инвестиции уже окупаются, и тех, чья стратегия вызывает сомнения.

Amazon и Alphabet смогли убедить рынок. Инвесторы положительно восприняли заявления Google о том, что компания уже генерирует миллиарды долларов от ИИ каждый квартал.

Meta и Microsoft, наоборот, столкнулись с распродажей акций. Meta напугала инвесторов, не предоставив четких сроков, когда они увидят прибыль от многомиллиардных вложений. CEO Марк Цукерберг заявил, что компания агрессивно загружает инвестиции вперед, и если стратегия окажется ошибочной, она просто замедлит строительство новой инфраструктуры. Microsoft также признала, что будет работать с дефицитом мощностей как минимум до первой половины 2026 года.

Почему это важно

Результаты отчетности техногигантов демонстрируют завершение первой фазы ИИ-ажиотажа. Инвесторы больше не готовы покупать акции компаний только за обещания будущей ИИ-революции. Рынок начал четко разделять компании на две группы:

Тех, кто уже демонстрирует способность монетизировать ИИ и получать прибыль от своих инвестиций, и тех, кто все еще находится в фазе сжигания денег ради долгосрочной цели, что вызывает все больше вопросов об окупаемости.

Это создает огромное давление на компании вроде Meta, от которых теперь требуют не просто технологических прорывов, но и четкого пути к прибыльности их ИИ-проектов.