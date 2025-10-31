Трамп продвигает беспошлинную цифровую экономику на фоне соглашений со странами Азии

Администрация президента Дональда Трампа усиливает давление с целью создания глобальной цифровой экономики, свободной от пошлин и налогов, стремясь защитить доминирование США в торговле услугами. В рамках этой стратегии США получили заверения от Малайзии, Камбоджи и Таиланда, что они не будут вводить налоги на цифровые услуги (DST) или дискриминировать американских провайдеров. Об этом сообщает Bloomberg 31 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Азиатские соглашения и защита Big Tech

Положения о цифровой коммерции были включены в торговые соглашения, которые одновременно формализовали более высокие американские пошлины на физические товары из Азии. Соглашения с Малайзией и Камбоджей, а также предварительная договоренность с Таиландом, содержат обязательства этих стран не вводить налоги на цифровые услуги и не дискриминировать американские компании, предоставляющие услуги электронной коммерции, социальных сетей, стриминга или облачных хранилищ.

Эта политика направлена на обеспечение лидирующей роли США как крупнейшего в мире нетто-экспортера электронных услуг. Она контрастирует с позицией предыдущей администрации Джо Байдена, которая более благосклонно относилась к обеспокоенности европейских чиновников по поводу неограниченного доступа американских тех-гигантов (Google, Meta, Amazon) к их рынкам.

Двойные стандарты: тарифы на товары, свобода для услуг

Стратегия Трампа заключается в использовании пошлин для ребалансировки дефицита США в торговле товарами, но одновременном обеспечении свободного рынка для цифровых услуг, где США имеют значительный профицит.

«Администрация Трампа считает, что наш дефицит в торговле товарами был навязан нечестно, но наш профицит в торговле услугами был заработан честно и хочет сохранить наш профицит в услугах, одновременно сокращая наш дефицит в товарах», — отметил Анупам Чандер, профессор права и технологий Джорджтаунского университета. Он добавил, что другие страны могут считать такой подход несправедливым.

По данным ВТО и ООН, мировой экспорт цифровых услуг в 2024 году вырос почти на 10% до более чем $4,77 трлн, что более чем в два раза превышает рост общей торговли товарами и услугами. Это самый быстрорастущий сегмент мировой торговли.

Борьба за мораторий ВТО

Новые соглашения со странами Юго-Восточной Азии требуют от них долгосрочной поддержки соглашения в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), известного как мораторий на таможенные пошлины на электронные передачи.

Этот мораторий действует с 1998 года и продлевается каждые два года. Последнее продление произошло в 2024 году только благодаря компромиссу в последнюю минуту из-за возражений Индии. Следующее голосование ожидается перед министерской встречей ВТО в марте 2026 года в Камеруне. Администрация Трампа стремится сделать этот мораторий постоянным, хотя в целом игнорирует ВТО в пользу односторонних «взаимных тарифов».

Эксперты расценивают это как «выборочное взаимодействие» Вашингтона с ВТО в вопросе, который является критически важным для американского Big Tech.

Глобальное сопротивление

Против постоянного моратория выступают такие страны, как Бразилия и Индия, которые сталкиваются с высокими американскими пошлинами на свои товары. Они хотят сохранить за собой право взимать доходы с иностранных тех-компаний и защищать собственные цифровые индустрии.

Европейский Союз также занимает иную позицию, требуя более жестких гарантий защиты данных и антимонопольных мер. Некоторые страны ЕС, в частности Франция, уже ввели собственные налоги на цифровые услуги (DST). На этой неделе французские законодатели проголосовали за удвоение этого налога, рискуя вызвать жесткую реакцию со стороны Трампа.

Хотя в торговом рамочном соглашении между США и ЕС от августа указано, что обе стороны будут стремиться к постоянному мораторию ВТО, эксперты сомневаются в успехе этой инициативы. Мартина Ферракане, доцент по международной цифровой торговле в Университете Тиссайд, считает, что администрация Трампа «подорвала свое доверие» как лидер в этом вопросе, в частности из-за угроз ввести 100% пошлины на фильмы, снятые за пределами США, что прямо противоречит идее свободной цифровой торговли.

Что такое DST

Налог на цифровые услуги (Digital Services Tax, DST): Это налог, который отдельные страны (такие как Франция, Великобритания, Канада) вводят на доходы, полученные крупными (преимущественно американскими) технологическими компаниями на их территории. Поскольку Big Tech компании часто платят корпоративные налоги в юрисдикциях с низкими ставками (таких как Ирландия), DST рассматриваются как способ заставить их платить справедливую долю налогов там, где они фактически зарабатывают деньги. США категорически выступают против DST, считая их дискриминационными.

Соединенные Штаты имеют самый большой в мире профицит (положительное сальдо) в торговле цифровыми услугами, который исчисляется сотнями миллиардов долларов в год.