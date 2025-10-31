Орбан будет добиваться от Трампа освобождения Венгрии от нефтяных санкций США — Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что надеется убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии исключение из санкций против российской нефти. Свою позицию он аргументирует высокой зависимостью страны от трубопроводных энергопоставок. Об этом сообщает Reuters 31 октября.

Зависимость от трубопроводов

Виктор Орбан планирует обсудить санкции США против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» с Дональдом Трампом во время встречи 7 ноября. Главная цель — заключение широкого экономического соглашения с Соединенными Штатами.

«Венгрия — страна, не имеющая выхода к морю… Мы зависим от тех транспортных маршрутов, по которым энергия может добраться до Венгрии. В основном это трубопроводы», — сказал Орбан.

«Мы должны заставить американцев понять эту особую ситуацию… если мы хотим, чтобы они разрешили исключения из американских санкций против России», — добавил он.

Немецкий прецедент и внутренние проблемы

Орбан отметил, что Германия, несмотря на доступ к морю, также добилась исключения для одного из своих нефтеперерабатывающих заводов. Министр экономики Германии во вторник сообщил, что получил заверения от Вашингтона об освобождении от санкций немецкого бизнеса «Роснефти», поскольку эти активы больше не находятся под контролем России. Немецкое подразделение «Роснефти» владеет контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте.

Новые санкции США создают риски для Венгрии в момент, когда ее энергетическая безопасность и так уязвима. Недавно на главном Дунайском НПЗ венгерской группы MOL произошел пожар, который вынудил предприятие работать на пониженной мощности.

В четверг правительство Венгрии опубликовало законопроект о внесении изменений в закон о запасах импортируемой нефти. Документ позволит правительству определять так называемые «резервные автозаправочные станции» для обеспечения топливом критически важных потребителей в случае чрезвычайной ситуации с поставками.

Предстоящие переговоры Орбана с Трампом станут их первой двусторонней встречей после возвращения давнего союзника венгерского премьера в Белый дом.

Ключевая артерия — нефтепровод «Дружба»

Энергетическая зависимость Венгрии, на которую ссылается Орбан, связана с нефтепроводом «Дружба». Южная ветвь этого трубопровода, идущая из России через Украину, является основным источником сырой нефти для венгерской экономики. На этой нефти работает главный НПЗ страны — Дунайский завод компании MOL в городе Сазхаломбатта.

Ранее Венгрия (вместе со Словакией) уже получила исключение из нефтяных санкций Европейского Союза, которое запрещает морской импорт российской нефти, но разрешает временные поставки по трубопроводу для стран, не имеющих выхода к морю. Однако новые санкции США являются более жесткими, поскольку они нацелены непосредственно на компании «Роснефть» и «Лукойл» и угрожают вторичными санкциями любым компаниям, ведущим с ними бизнес.