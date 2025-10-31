Multi от Минфин
31 октября 2025, 11:44

«Белой книге» биткоина исполнилось 17 лет: как 9-страничный документ запустил индустрию на $4 трлн

Мировое финансовое сообщество отмечает 17-ю годовщину публикации «Белой книги» (White Paper) биткоина. Документ под названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», опубликованный 31 октября 2008 года лицом (или группой лиц) под псевдонимом Сатоши Накамото, заложил основы децентрализованных финансов и индустрии виртуальных активов, капитализация которой составляет почти $4 трлн.

Мировое финансовое сообщество отмечает 17-ю годовщину публикации «Белой книги» (White Paper) биткоина.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая эра финансов

В 9-страничном тексте Накамото описал принципы революционной на тот момент децентрализованной платежной системы. Ее архитектура позволяла проводить транзакции напрямую между пользователями (peer-to-peer), полностью устраняя необходимость в доверенных посредниках, таких как банки или другие финансовые учреждения.

За 17 лет эта идея превратилась в глобальную индустрию с миллионами пользователей и сложными экосистемами, построенными вокруг технологии блокчейн. Дата 31 октября считается одной из двух ключевых в истории Bitcoin, наряду с 3 января 2009 года, когда был создан первый блок в сети (известный как «генезис-блок»).

Рожденный из кризиса

Публикация White Paper не произошла в вакууме. Документ был обнародован всего через шесть недель после краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers (15 сентября 2008 года), что стало апогеем глобального финансового кризиса.

Многие видят в создании Bitcoin прямой идеологический ответ на провалы традиционной банковской системы, которая требовала спасения за счет налогоплательщиков. Эта связь была символически закреплена в генезис-блоке, где Сатоши Накамото оставил ссылку на заголовок газеты The Times от 3 января 2009 года: «Канцлер (министр финансов Великобритании) на пороге второго пакета спасения для банков».

Почему это важно

Документ Сатоши Накамото — это не просто техническая спецификация, а идеологический манифест, предложивший альтернативу финансовой системе, контролируемой правительствами и центральными банками. Он заложил основы не только для Bitcoin, но и для всей индустрии децентрализованных финансов (DeFi) и тысяч других цифровых активов.

Даже спустя 17 лет принципы, изложенные в White Paper — децентрализация, ограниченная эмиссия (21 млн монет) и отсутствие посредников — остаются ключевым ценностным предложением Bitcoin. Именно это привлекает инвесторов, которые ищут защиту от инфляции и актив, не коррелирующий с традиционными рынками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
