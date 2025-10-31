Объем спотовой торговли биткоином на Binance в октябре достиг $174 миллиарда: что нового на крипторынке

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Binance лидирует: Объем спотовой торговли биткоином в октябре достиг $174 миллиардов

Октябрь 2025 стал одним из наиболее активных месяцев года для спотовой торговли биткоином (BTC). По данным аналитической платформы CryptoQuant, общий объем сделок на основных централизованных биржах (CEX) превысил $300 млрд.

Лидерство удерживает Binance, на которую пришлось $174 млрд этого объема. Это второй по величине месячный результат торговли биткоином на этой платформе за 2025 год.

Эксперты CryptoQuant отмечают, что такая динамика свидетельствует о растущем участии как розничных, так и институциональных трейдеров. Особенностью луны стало смещение фокуса игроков:

После обрушения рынка, произошедшего в ночь на 11 октября, многие трейдеры отказались от торговли с кредитным плечом (фьючерсами). Они предпочли прямым покупкам биткоина на спотовых рынках.

Аналитики считают это смещение конструктивным сигналом для всего криптовалютного рынка. Спотовая торговля менее волатильна, поскольку она:

Не провоцирует искусственные ценовые колебания, вызванные массовым закрытием позиций на фьючерсных рынках.

Указывает на более сильный органический спрос на биткоин как на актив.

Bybit приостанавливает регистрацию новых пользователей в Японии из-за требований регулятора

Сегодня, 31 октября, криптовалютная биржа Bybit ограничивает возможность создания новых аккаунтов для находящихся в Японии пользователей. Это решение компании связано с необходимостью адаптации к обновленным требованиям японского финансового регулятора — Агентства финансовых услуг (FSA).

В Bybit назвали этот шаг «проактивным подходом», обеспечивающим полное соответствие местным правилам рынка цифровых активов.

«Bybit всегда стремилась работать ответственно — в строгом соответствии с местными законами и нормативными требованиями», — заявили представители биржи.

Ограничения не коснутся существующих клиентов из Японии — все сервисы останутся для них доступными. Платформа пообещала информировать пользователей о дальнейшем прогрессе в диалоге с регулятором.

Решение Bybit совпало с подготовкой FSA к масштабным реформам. Ранее ведомство сообщило о намерении разработать новые правила, которые позволят:

Банкам хранить криптовалюты, в частности биткоин.

Финансовым учреждениям управлять лицензированными биржами.

Цель этих реформ — уравнять цифровые активы с традиционными финансовыми инструментами, такими как акции или государственные облигации. Ожидается, что FSA создаст комплексную систему управления рисками, связанными с волатильностью криптовалют, что может открыть путь к более широкому институциональному принятию цифровых активов в банковском секторе Японии.

Сенат США продолжает работу над законом о крипторынках, несмотря на шатдаун: цель — принять до конца года

Американские законодатели в Сенате продолжают продвигать ключевой двухпартийный законопроект, который должен установить комплексную регуляторную структуру для рынка криптовалют, несмотря на продолжающееся частичное прекращение работы правительства (шатдаун).

По данным Bloomberg, республиканцы в Сенате планируют принять документ до конца 2025 года, соблюдая ранее оглашенные сроки.

Глава Комитета по сельскому хозяйству Джон Бузман сообщил, что активно ведет переговоры с демократами. Цель — создать единую двухпартийную версию законопроекта, которая, по его словам, будет готова «очень скоро».

Работа над инициативой продолжается, поскольку члены Конгресса сохраняют свои полномочия, даже когда тысячи федеральных служащих находятся в неоплачиваемом отпуске через шатдаун.

За основу сенатской инициативы взят «Закон CLARITY», принятый Палатой представителей в июле. Ценатская версия, получившая название «Закон об ответственных финансовых инновациях», имеет целью:

Сформировать единую правовую базу на рынке цифровых активов.

Распределить надзорные полномочия между двумя ключевыми регуляторами: Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Сенатор Синтия Ламмис, одна из авторов инициативы, ранее выражала надежду, что, несмотря на политические задержки, документ будет принят до 2026 года.

Первый стейблкоин, привязанный к корейскому они, запущен в сети Base

В сети второго уровня Base (L2) состоялась премьера нового стейблкоина KRWQ, привязанного к южнокорейской валюте — они. Этот актив, выпущенный компаниями IQ и Frax, стал первым токеном такого типа, запущенным в экосистеме Base, сообщает The Block.

Команда разработчиков уже прибавила торговую пару KRWQ-USDC на децентрализованную биржу Aerodrome.

Стейблкоин KRWQ использует стандарт Omnichain Fungible Token от LayerZero и Stargate для обеспечения возможности свободного перемещения между различными блокчейнами.

Глава IQ Новостей Ветанааягам подчеркнул, что KRWQ восполнит важный пробел на рынке:

«Сегодня доминируют стейблкоины, привязанные к доллару США, но никакого надежного актива, привязанного к ним, в большом масштабе еще не запускали».

В настоящее время стейблкоин недоступен для резидентов Южной Кореи, поскольку законодательство страны по таким активам еще не принято.

Выпуск и погашение KRWQ доступны только авторизованным партнерам, таким как биржи, маркетмейкеры и институциональные компании.

IQ планирует сделать KRWQ первым полностью нормативно соответствующим стейблокином в Корее, как только местные законодатели и финансовые органы завершат разработку соответствующего законопроекта.