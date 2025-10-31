Multi от Минфин
українська
31 октября 2025, 10:55

Apple прогнозирует рекордный квартал благодаря безумному спросу на iPhone 17

Компания Apple в четверг сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал, которые превысили ожидания аналитиков, и предоставила чрезвычайно оптимистичный прогноз на текущий декабрьский квартал. Генеральный директор Тим Кук заявил, что компания ожидает роста общей выручки на 10−12% благодаря невероятному спросу на новые модели iPhone 17, выпущенные в сентябре. Об этом сообщает CNBC.

Apple прогнозирует рекордный квартал

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз, превзошедший ожидания

Этот прогноз значительно превышает ожидания Уолл-стрит. Средний показатель в 11% роста будет означать выручку в $137,97 млрд, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали $132,31 млрд.

Кук объяснил такую уверенность сильным спросом на линейку iPhone 17, отметив, что трафик в магазинах значительно вырос в годовом исчислении, а энтузиазм наблюдается по всему миру.

Результаты завершившегося квартала

В четвертом финансовом квартале (завершившемся 27 сентября) Apple отчиталась о следующих показателях:

  • Общая выручка: $102,47 млрд (против прогноза $102,24 млрд)
  • Прибыль на акцию (EPS): $1,85 (против прогноза $1,77)
  • Чистая прибыль: $27,46 млрд (по сравнению с $14,29 млрд год назад, когда показатель был снижен из-за единовременного налогового платежа)

Выручка от iPhone составила $49,03 млрд. В целом за 2025 финансовый год общая выручка Apple составила $416 млрд, что на 6% больше, чем в 2024 году.

Почему это важно

Оптимистичный прогноз Apple является мощным позитивным сигналом для всего технологического сектора и фондового рынка, развеивая опасения по поводу «пузыря ИИ» и падения потребительского спроса. Он свидетельствует о том, что спрос на премиальные устройства остается чрезвычайно высоким.

Отчет демонстрирует, что стратегия Apple работает: компания успешно переживает торговые войны (поглощая пошлины за свой счет), эффективно диверсифицирует производство из Китая и находит новые точки роста (рекордные показатели сервисов).

Высокий спрос на iPhone 17, первое устройство с интеграцией Apple Intelligence, подтверждает, что ставка компании на генеративный ИИ была правильной и, вероятно, стимулирует новый цикл обновления устройств среди пользователей.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
