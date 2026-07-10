Среди украинских бездомных преобладают мужчины 41-59 лет (инфографика)

Благотворительная команда «Деполь Украина» провела исследование , опросив бездомных людей непосредственно в приютах и центрах помощи. Авторы сравнили собранные данные по официальной статистике и обнаружили, что реальное количество людей без жилья значительно превышает государственные отчеты.

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Общее количество бездомных в Украине сегодня может достигать 121 тысяч человек. Эти данные существенно расходятся с государственными отчетами, согласно которым на 1 января 2026 года было зарегистрировано только 12 451 человек. Однако эксперты «Деполь Украина» предупреждают: реальная численность может быть еще выше. Их опосредованные оценки доходят до миллиона людей, поскольку значительная часть бездомных просто не попадает в официальные учеты или центры помощи.

Демографический профиль и типичный портрет бездомного

Исследование рисует четкий портрет типичного бездомного лица:

69% бездомных мужчины, 31% — женщины. Самая многочисленная возрастная группа — это люди 41−59 лет (46%).

40% опрошенных — это внутренне перемещенные лица (ВПЛ), 33% имеют инвалидность, а 28% — это одинокие пожилые люди.

63% респондентов живут без собственного жилья больше двух лет.

Следует отметить, что война изменила структуру бездомности. В частности, количество обращающихся за помощью женщин возросло быстрее мужчин. Мужчины мобилизационного возраста часто избегают официальных центров помощи, опасаясь мобилизационных мер.

Кроме того, появились новые категории: ВПЛ, которые не смогли адаптироваться из-за высоких цен на аренду или языковой барьер, а также ветераны, которые испытывают трудности с реинтеграцией.

Здоровье, занятость и «нравственная карьера»

Бездомность в Украине — это не только отсутствие крыши над головой, но и серьезные вызовы со здоровьем.

Лишь 54% бездомных получают необходимое лечение, а 77% вообще не имеют доступа к профессиональной психологической поддержке. Кроме того, у 78% опрошенных нет работы, а главными источниками выживания для них являются государственные выплаты (41%), помощь благотворителей (18%) или сбор вторсырья (10%).

Относительно причин оказания на улице, эксперты отмечают три ключевых фактора:

Война и оккупация послужили причиной потери жилья для 46% опрошенных.

Семейные конфликты привели к разрыву отношений и потере крова для 22% респондентов.

Мошенничество с недвижимостью стало роковым для 12% опрошенных.

Важен феномен «нравственной карьеры» бездомного. Утрата социального статуса и принятие маргинального образа жизни в качестве норм происходит в течение 3−6 месяцев после потери жилья. После этого периода шансы на успешную реинтеграцию быстро падают, поскольку человек теряет мотивацию принимать помощь.

Общественное мнение и системные вызовы

Общество все еще демонстрирует противоречивое отношение к проблеме. Хотя большинство украинцев (89%) декларируют, что бездомные являются полноправными членами общества, однако лишь 14% оценивают реальное отношение к ним как положительное.

Основные стереотипы, которые до сих пор существуют:

80% опрошенных убеждены, что бездомные могли бы работать, если бы желали.

70% связывают бездомность только с зависимостями.

53% считают, что люди сами выбирают такой образ жизни.

В то же время значительная часть опрошенных бездомных лиц отметила, что никогда не сталкивалась с алкогольной (63%) или наркотической (92%) зависимостью в течение жизни. Среди тех, кто испытывает проблемы с алкоголем, почти половина респондентов имели эту проблему еще до потери жилья, а 38% стали зависимыми только после того, как оказались на улице.

Эксперты «Деполь Украина» отмечают, что системная проблема заключается в отсутствии превентивных мер. Власти традиционно работают в режиме «тушения пожаров», не имея никакого стратегического плана. Действительно эффективная помощь возможна только через создание нового сообщества вокруг человека и привлечение профессиональных социальных работников, как только человек теряет крышу над головой.