Благотворительная команда «Деполь Украина» провела исследование, опросив бездомных людей непосредственно в приютах и центрах помощи. Авторы сравнили собранные данные по официальной статистике и обнаружили, что реальное количество людей без жилья значительно превышает государственные отчеты.
Среди украинских бездомных преобладают мужчины 41-59 лет (инфографика)
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Общее количество бездомных в Украине сегодня может достигать 121 тысяч человек. Эти данные существенно расходятся с государственными отчетами, согласно которым на 1 января 2026 года было зарегистрировано только 12 451 человек. Однако эксперты «Деполь Украина» предупреждают: реальная численность может быть еще выше. Их опосредованные оценки доходят до миллиона людей, поскольку значительная часть бездомных просто не попадает в официальные учеты или центры помощи.
Демографический профиль и типичный портрет бездомного
Исследование рисует четкий портрет типичного бездомного лица:
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69% бездомных мужчины, 31% — женщины. Самая многочисленная возрастная группа — это люди 41−59 лет (46%).
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40% опрошенных — это внутренне перемещенные лица (ВПЛ), 33% имеют инвалидность, а 28% — это одинокие пожилые люди.
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63% респондентов живут без собственного жилья больше двух лет.
Следует отметить, что война изменила структуру бездомности. В частности, количество обращающихся за помощью женщин возросло быстрее мужчин. Мужчины мобилизационного возраста часто избегают официальных центров помощи, опасаясь мобилизационных мер.
Кроме того, появились новые категории: ВПЛ, которые не смогли адаптироваться из-за высоких цен на аренду или языковой барьер, а также ветераны, которые испытывают трудности с реинтеграцией.
Здоровье, занятость и «нравственная карьера»
Бездомность в Украине — это не только отсутствие крыши над головой, но и серьезные вызовы со здоровьем.
Лишь 54% бездомных получают необходимое лечение, а 77% вообще не имеют доступа к профессиональной психологической поддержке. Кроме того, у 78% опрошенных нет работы, а главными источниками выживания для них являются государственные выплаты (41%), помощь благотворителей (18%) или сбор вторсырья (10%).
Относительно причин оказания на улице, эксперты отмечают три ключевых фактора:
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Война и оккупация послужили причиной потери жилья для 46% опрошенных.
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Семейные конфликты привели к разрыву отношений и потере крова для 22% респондентов.
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Мошенничество с недвижимостью стало роковым для 12% опрошенных.
Важен феномен «нравственной карьеры» бездомного. Утрата социального статуса и принятие маргинального образа жизни в качестве норм происходит в течение 3−6 месяцев после потери жилья. После этого периода шансы на успешную реинтеграцию быстро падают, поскольку человек теряет мотивацию принимать помощь.
Общественное мнение и системные вызовы
Общество все еще демонстрирует противоречивое отношение к проблеме. Хотя большинство украинцев (89%) декларируют, что бездомные являются полноправными членами общества, однако лишь 14% оценивают реальное отношение к ним как положительное.
Основные стереотипы, которые до сих пор существуют:
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80% опрошенных убеждены, что бездомные могли бы работать, если бы желали.
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70% связывают бездомность только с зависимостями.
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53% считают, что люди сами выбирают такой образ жизни.
В то же время значительная часть опрошенных бездомных лиц отметила, что никогда не сталкивалась с алкогольной (63%) или наркотической (92%) зависимостью в течение жизни. Среди тех, кто испытывает проблемы с алкоголем, почти половина респондентов имели эту проблему еще до потери жилья, а 38% стали зависимыми только после того, как оказались на улице.
Эксперты «Деполь Украина» отмечают, что системная проблема заключается в отсутствии превентивных мер. Власти традиционно работают в режиме «тушения пожаров», не имея никакого стратегического плана. Действительно эффективная помощь возможна только через создание нового сообщества вокруг человека и привлечение профессиональных социальных работников, как только человек теряет крышу над головой.
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