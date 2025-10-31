Multi от Минфин
31 октября 2025, 8:33

Binance может возобновить работу в США после помилования Чанпена Чжао — WSJ

Криптовалютная биржа Binance, которая была фактически отстранена от активной работы в США по обвинению в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, может вернуться на американский рынок. Это стало возможным после того, как президент Дональд Трамп пощадил ее основателя Чанпена Чжао. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Binance может возобновить работу в США
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Контекст дела и штрафы

В 2023 году американское подразделение Binance — Binance.US — было вынуждено свернуть деятельность после судебного разбирательства. Тогда компания признала себя виновной в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, а сам Чжао ушел с поста CEO и получил тюремный срок. В рамках соглашения с Министерством юстиции США Binance согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, а Чжао лично — $50 млн.

Следствие установило, что биржа нарушала законодательство и не сообщила о более 100 тысячах подозрительных операций, включая транзакции с хакерами и попавшими под санкции лицами.

Скандальное помилование и связи с семьей Трампа

Решение о помиловании вызвало «шок» среди части чиновников администрации США, выразивших опасение, что такой шаг может поощрить противоправные действия других финансовых структур. Политическая активистка Лора Лумер подвергла резкой критике это решение, намекая на связь Чжао с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

По данным WSJ, помилование Чжао может быть связано с тесными бизнес-связями между Binance и криптокомпанией семьи Трампа, World Liberty Financial (WLF). The Wall Street Journal приводит следующие факты:

  • Технологическая помощь. Незадолго до запуска стейблкоина WLF под названием USD1, Binance предоставила компании команду инженеров, фактически построивших его технологическую основу.
  • Стратегическое соглашение. Весной Binance заключила соглашение с государственным инвестиционным фондом ОАЭ MGX о продаже ему миноритарной доли в Binance за $2 млрд. При этом Binance попросила, чтобы расчет был произведен именно в новом стейблокине USD1.

В результате этой операции рыночная капитализация USD1 мгновенно выросла со $127 млн до более чем $2,1 млрд. По данным издания, около 40% World Liberty Financial принадлежит компаниям, связанным с семьей Трампа.

Отмечается, что окончательное решение о возвращении Binance на рынок США ожидается в ближайшие недели и месяцы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
+15
ValNa82
ValNa82
31 октября 2025, 9:54
#
В США все так саме як і в нас, просто маштаби більші, і також є ті хто «рівніший за інших»
Права і свободи…****
