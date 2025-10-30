Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 октября, подписал законы, продолжающие действие военного положения и общей мобилизации на территории страны. Об этом свидетельствуют данные соответствующих законопроектов № 14128 и № 14129 .

Военное положение и мобилизация продлеваются на 90 дней, начиная с 5 ноября 2025 года, и будут действовать как минимум до 3 февраля 2026 года.

Это уже 17-е подряд продолжение военного положения с момента полномасштабного вторжения России.

Военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Мобилизация

В Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, прошедшие медицинскую комиссию. При этом мобилизация женщин с медицинским образованием исключительно добровольна.