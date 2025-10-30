Цены на сахар упали до минимума за пять лет

Цена мартовских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в Нью-Йорке в четверг, 30 октября, снизилась на 2,4% и на минимуме составила $0,1407 за фунт. Это минимальный уровень за пять лет — с 30 октября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

Почему падают цены

В этом месяце фьючерсы на сахар-сырец упали на 14%, что стало самым большим месячным падением с декабря 2023 года, пишет Bloomberg.

Падение цен наблюдается на фоне роста ожиданий увеличения поставок сахара из Бразилии из-за увеличения производства кукурузного этанола в стране.

Давление на цены также оказывает потенциальное возобновление экспорта индийского сахара в этом году. Бразилия — первый по величине производитель сахара в мире. На втором месте находится Индия.

Причем здесь биотопливо

В Бразилии производство автотоплива из кукурузы сейчас обходится дешевле, чем его производство из сахарного тростника. В результате стремительный рост производства автомобильного топлива из кукурузы привел к вытеснению производителей сахарного тростника с рынка биотоплива. Им пришлось направить рекордную долю урожая на производство сахара.

Биотопливо — горючее, которое производится из органических материалов (соя, рапс, кукуруза, сахарный тростник, подсолнечник). Предполагалось, что этот вид топлива не только поможет уменьшить зависимость от нефти как основного источника энергии, но и смягчит риски, связанные с нехваткой невозобновляемых природных ресурсов.

Что говорят аналитики

По данным компании StoneX Group Services, сейчас в Бразилии биотопливо из сахарного тростника по-прежнему преобладает. Но в следующем сезоне, который начнется в апреле, на долю биотоплива из кукурузы будет приходиться 32% производимого в южноамериканской стране заменителя бензина по сравнению с 23% в текущем сезоне.

По словам экономиста Datagro Бруно Вандерлея де Фрейтаса, у бразильских производителей тростникового сахара не будет другого выбора, кроме как производить больше сахара.

Три недели назад ожидалось, что профицит поставок сахара в сезоне 2025/2026 составит 2 млн, а теперь оценка выросла до 2,77 млн, сообщил генеральный директор McDougall Global View Майкл Макдугалл.

Дополнительно падению цен на сахар способствовали ожидания того, что Индия может разрешить экспорт в этом сезоне. Летом 2023 года Индия впервые за семь лет приостановила экспорт сахара, так как засуха снизила урожаи сахарного тростника в стране. Производители сахара в Индии призывают правительство разрешить экспорт 2 млн тонн, чтобы избежать избытка продукции на внутреннем рынке.