українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
30 октября 2025, 18:10

Цены на сахар упали до минимума за пять лет

Цена мартовских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в Нью-Йорке в четверг, 30 октября, снизилась на 2,4% и на минимуме составила $0,1407 за фунт. Это минимальный уровень за пять лет — с 30 октября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

Цена мартовских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в Нью-Йорке в четверг, 30 октября, снизилась на 2,4% и на минимуме составила $0,1407 за фунт.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему падают цены

В этом месяце фьючерсы на сахар-сырец упали на 14%, что стало самым большим месячным падением с декабря 2023 года, пишет Bloomberg.

Падение цен наблюдается на фоне роста ожиданий увеличения поставок сахара из Бразилии из-за увеличения производства кукурузного этанола в стране.

Давление на цены также оказывает потенциальное возобновление экспорта индийского сахара в этом году. Бразилия — первый по величине производитель сахара в мире. На втором месте находится Индия.

Причем здесь биотопливо

В Бразилии производство автотоплива из кукурузы сейчас обходится дешевле, чем его производство из сахарного тростника. В результате стремительный рост производства автомобильного топлива из кукурузы привел к вытеснению производителей сахарного тростника с рынка биотоплива. Им пришлось направить рекордную долю урожая на производство сахара.

Биотопливо — горючее, которое производится из органических материалов (соя, рапс, кукуруза, сахарный тростник, подсолнечник). Предполагалось, что этот вид топлива не только поможет уменьшить зависимость от нефти как основного источника энергии, но и смягчит риски, связанные с нехваткой невозобновляемых природных ресурсов.

Что говорят аналитики

По данным компании StoneX Group Services, сейчас в Бразилии биотопливо из сахарного тростника по-прежнему преобладает. Но в следующем сезоне, который начнется в апреле, на долю биотоплива из кукурузы будет приходиться 32% производимого в южноамериканской стране заменителя бензина по сравнению с 23% в текущем сезоне.

По словам экономиста Datagro Бруно Вандерлея де Фрейтаса, у бразильских производителей тростникового сахара не будет другого выбора, кроме как производить больше сахара.

Три недели назад ожидалось, что профицит поставок сахара в сезоне 2025/2026 составит 2 млн, а теперь оценка выросла до 2,77 млн, сообщил генеральный директор McDougall Global View Майкл Макдугалл.

Дополнительно падению цен на сахар способствовали ожидания того, что Индия может разрешить экспорт в этом сезоне. Летом 2023 года Индия впервые за семь лет приостановила экспорт сахара, так как засуха снизила урожаи сахарного тростника в стране. Производители сахара в Индии призывают правительство разрешить экспорт 2 млн тонн, чтобы избежать избытка продукции на внутреннем рынке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

