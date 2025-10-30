Китай одобрил соглашение по TikTok, в США ожидают завершение через несколько месяцев

Правительство Китая одобрило соглашение о передаче собственности популярного видеоприложения TikTok. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в четверг после встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает Reuters.

«В Куала-Лумпуре мы доработали соглашение по TikTok с точки зрения получения китайского одобрения, и я ожидаю, что оно будет реализовано в ближайшие недели и месяцы, и мы наконец-то увидим его решение», — сказал Бессент.

Министерство торговли Китая также подтвердило, что должным образом решит вопросы, связанные с TikTok, с Соединенными Штатами.

Контекст и условия соглашения

Доля TikTok, которой пользуются 170 миллионов американцев, оставалась неопределенной в течение более 18 месяцев после принятия Конгрессом США в 2024 году закона о запрете TikTok. Этот закон требовал от китайского владельца компании ByteDance продать право собственности на американские активы до января 2025 года.

25 сентября Трамп подписал указ, которым одобрил план продаж TikTok американским и международным инвесторам, признав его безопасным для нацбезопасности США. Стороны получили 120 дней в завершение соглашения, но его исполнение отложили до 20 января.

Ключевые детали сделки:

Контроль алгоритма: Алгоритм TikTok будет обучен и будет контролироваться партнерами по безопасности США, а управление им будет под контролем нового совместного предприятия.

Состав правления: ByteDance назначит одного из семи членов совета директоров нового американского юридического лица. Шесть других мест займут американцы.

Доля собственности: ByteDance будет менее 20% в TikTok US

Впрочем, сделка вызвала некоторую обеспокоенность. В частности, глава Специального комитета Палаты представителей США по Китаю Джон Муленаар заявил, что лицензионное соглашение на использование алгоритма TikTok, как часть плана продаж, может вызвать «серьезные опасения» по безопасности.