Китай одобрил соглашение по TikTok, в США ожидают завершение через несколько месяцев

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2025, 16:45 Читати українською

Китай одобрил соглашение по TikTok, в США ожидают завершение через несколько месяцев

Правительство Китая одобрило соглашение о передаче собственности популярного видеоприложения TikTok. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в четверг после встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает Reuters.

Китай одобрил соглашение по TikTok
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«В Куала-Лумпуре мы доработали соглашение по TikTok с точки зрения получения китайского одобрения, и я ожидаю, что оно будет реализовано в ближайшие недели и месяцы, и мы наконец-то увидим его решение», — сказал Бессент.

Министерство торговли Китая также подтвердило, что должным образом решит вопросы, связанные с TikTok, с Соединенными Штатами.

Контекст и условия соглашения

Доля TikTok, которой пользуются 170 миллионов американцев, оставалась неопределенной в течение более 18 месяцев после принятия Конгрессом США в 2024 году закона о запрете TikTok. Этот закон требовал от китайского владельца компании ByteDance продать право собственности на американские активы до января 2025 года.

25 сентября Трамп подписал указ, которым одобрил план продаж TikTok американским и международным инвесторам, признав его безопасным для нацбезопасности США. Стороны получили 120 дней в завершение соглашения, но его исполнение отложили до 20 января.

Читайте также: Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%

Ключевые детали сделки:

  • Контроль алгоритма: Алгоритм TikTok будет обучен и будет контролироваться партнерами по безопасности США, а управление им будет под контролем нового совместного предприятия.
  • Состав правления: ByteDance назначит одного из семи членов совета директоров нового американского юридического лица. Шесть других мест займут американцы.
  • Доля собственности: ByteDance будет менее 20% в TikTok US

Впрочем, сделка вызвала некоторую обеспокоенность. В частности, глава Специального комитета Палаты представителей США по Китаю Джон Муленаар заявил, что лицензионное соглашение на использование алгоритма TikTok, как часть плана продаж, может вызвать «серьезные опасения» по безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами