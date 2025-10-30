Украинские власти рассматривают продление на год льгот на ввоз электрогенерирующего оборудования на фоне продолжающихся атак россии. Об этом сообщил глава налогового комитета
Без вариантов: Льготы на импорт энергооборудования будут продлены еще на год
Украинские власти рассматривают продление на год льгот на ввоз электрогенерирующего оборудования на фоне продолжающихся атак россии. Об этом сообщил глава налогового комитета
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В ближайшее время вопросы будут вынесены на заседание профильного комитета.
Депутаты должны определить объем льгот и конкретные товарные позиции, подпадающие под льготный режим. Решение призвано поддержать энергосистему и потребителей в период повышенного риска дефицита электроэнергии.
Эту поправку во время рассмотрения госбюджета в первом чтении поддержали 248 народных депутатов, сообщил первый заместитель руководителя
Позиция отрасли: стабильность стимулов — залог развития
Ассоциация солнечной энергетики Украины (АСЕУ) публично поддержала инициативу по сохранению льгот. В своей позиции Ассоциация напоминает, что еще в мае 2025 года обращалась к Даниилу Гетьманцеву с официальной просьбой продлить льготный период для импорта генерирующего оборудования после 1 января 2026 года.
Глава правления АСЕУ Владислав Соколовский неоднократно подчеркивал, что эти стимулы позволяют отрасли сохранять темп развития даже в сложных военных условиях. Ведь налоговые льготы не только сокращают расходы бизнеса, но и обеспечивают энергетическую стабильность на местах — в общинах, где устанавливаются новые объекты генерации.
АСЕУ подчеркивает: совместная работа парламента, правительства и бизнеса должна обеспечить продуманное решение, учитывающее как фискальные интересы государства, так и потребность в быстром восстановлении инфраструктуры.
Для Global 100 RE Ukraine эта ситуация показывает важность открытого диалога между всеми игроками энергетического рынка. Сохранение льгот — это не просто экономический инструмент, а механизм обеспечения доверия, инвестиционной стабильности и технологического обновления страны.
Такие дискуссии свидетельствуют о зрелости украинской энергетической политики, которая умеет адаптироваться к вызовам и одновременно оставаться ориентированной на устойчивое развитие.
Global 100 RE Ukraine рассматривает подобные процессы как часть более широкой трансформации — когда каждое решение в сфере ВИЭ становится вкладом в формирование энергетически независимой, устойчивой и европейской Украины.
Комментарии