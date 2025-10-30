Национальный банк Украины установил на 31 октября 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,9701 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.
Гривна продолжает укрепляться. НБУ установил курс на пятницу
Официальные курсы
- 1 доллар США — 41,97 грн (42,01 грн по состоянию на 30 октября);
- 1 евро — 48,51 грн (48,86 грн по состоянию на 30 октября).
Источник: Минфин
